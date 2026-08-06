ポルシェ「AHEADコレクション2026」、全20アイテム展開…壁掛けボンネットは103万7300円

ポルシェジャパンは、ポルシェライフスタイルの「AHEADコレクション」を、全国のポルシェ正規販売店およびポルシェ公式オンラインショップで販売を開始した。

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2026年のAHEADコレクションは「Thailand Trailblazers」をテーマに展開する。タイの鮮やかな色彩や印象的なコントラスト、豊かな自然や文化からインスピレーションを受けたデザインを採用し、ロードトリップの高揚感と自由なライフスタイルを表現している。

ラインアップはTシャツやポロシャツ、フットボールシャツ、ジャケット、キャップなどのアパレルアイテムに加え、サーマルボトルやマグカップ、傘などのホーム＆オフィスアイテム、キーリングなどのアクセサリー、バックパックやクロスボディバッグ、さらに限定モデルカーなど全20アイテムを展開する。

「AHEADコレクション」フットボールシャツ

なかでも注目のフットボールシャツは、Vネックのジャージスタイルを採用したユニセックス仕様で、フロントには「48」のナンバリングをあしらっている。この数字は、初のポルシェスポーツカーが誕生した1948年に由来する。

ポルシェクレストをモチーフにした持ち手が特徴的なマグカップ（容量：約370ml・8635円）は、ステンレス製ボディと優れた保温・保冷性能を備える。別売りの専用リッドと組み合わせることで、飲み物の温度を長時間維持できる。

自動開閉機能とSPF50+のUVカット機能を備えた晴雨兼用の傘（ビークルアンブレラ・2万3430円）は、タイを舞台にしたAHEADロードトリップに登場するタイカン・ターボ・クロスツーリスモから着想を得たデザインだ。

■主な商品と価格（すべて税込み）

「AHEADコレクション」キャップ

・キャップ（ダークブルー）：7645円

・Tシャツ（ホワイト、ベージュ）：1万3530円

・ポロシャツ（ダークグリーン）：2万6510円

・スウェット（イエロー）：3万2340円

・フットボールシャツ：3万7290円

・キャンバスジャケット（ダークブルー）：4万4880円

・ライトパデットジャケット（グレー）：5万8630円

「AHEADコレクション」サングラス（メタルフレーム）

・サングラス（メタルフレーム）：10万980円

・クロスボディバッグ（ダークグリーン）：1万3530円

・バックパックバッグ（ダークグリーン）：2万9150円

・キーリング（イエロー、グレー）：8305円

・マグカップ（約370ml）：8635円

・サーマルボトル（約460ml）：1万1110円

・ドリンクボトル（約1l）：1万3310円

・モデルカー（マカン4S、タイカン・ターボ・クロスツーリスモ Limited Edition・限定2026台）：1万8700円

・モデルカー（タイカン・ターボ・クロスツーリスモ Limited Edition・限定500台）：10万5270円

・壁掛けボンネット（タイカン・ターボ・クロスツーリスモ）：103万7300円

※モデルカーは順次発売予定

AHEADコレクションは「ロードトリップ」と「ライフスタイル」をテーマにしたポルシェライフスタイルコレクションで、ポルシェとともに進む冒険を表現している。

ポルシェライフスタイルは年3回、春・夏秋・冬のタイミングに合わせて新シリーズを展開しており、世界的ブランドとのコラボレーションや日本限定アイテムはリリース後即完売になることもある。全国のポルシェ正規販売店（ポルシェセンター、ポルシェスタジオ）、ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京、およびポルシェ公式オンラインショップで購入できる。