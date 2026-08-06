トヨタ『GR86』に先代の限定色「ソリッドグレー」が復活、一部改良で走り＆アイサイトが進化

トヨタ自動車のGAZOO Racing（GR）は8月6日、FRスポーツカー『GR86』の一部改良モデルを発表した。外板色「ソリッドグレー」を復活、「RZ」グレードの内装を一部変更しコックピットの質感を向上させたほか、運転支援システム・アイサイトを進化させた。

【詳細画像】GR86 一部改良モデル

8月28日より全国のトヨタ車両販売店で注文受け付けを開始する。価格は293万6000円（RC 6MT）から。

◆ソリッドグレー復活とインテリア刷新

GR86 一部改良モデル（ソリッドグレー）

GR86は2012年に登場したトヨタ86の系譜を受け継ぐFRスポーツカーで、先代同様にスバルとの共同開発により誕生。2021年の発売以降、累計約11万台を世界各国に出荷しており、GR専用車種の中で最多販売車種となる。

今回の改良では、2017年から約半年間トヨタ86に期間限定で設定していた外板色「ソリッドグレー」を正式な外板色として復活させた。

GR86 RZ（6MT、内装色：ブラック×レッド）

インテリアはRZグレードで一部パーツを変更し、コックピット全体の質感を向上した。スイッチ類はグリップ性を付与するとともに、光を反射しづらい鋳物ブラック塗装を採用。ドライバーが運転に集中しやすい環境を整えた。

オプションのブラック×レッドの内装色は、後期型のトヨタ86を想起させる赤のアクセントがドライバーを囲む配色に変更している。

GR86 RZ（6MT、内装色：ブラック×レッド）

◆FRスポーツらしい走行性能とアイサイトの進化

プロドライバーと社内の評価ドライバー、エンジニアが一体となってサーキットとテストコースを徹底的に走り込み、FRスポーツカーらしい走りをさらに追求。

スロットルコントロールは、コーナー出口や低μ路、ウェット路面、雪道など繊細な加速コントロールが必要な場面でも意のままに操れるよう制御を変更。踏力と加速がリニアに立ち上がる特性に仕上げた。

電動パワーステアリングは、GR86でのスーパー耐久シリーズ参戦の経験を活かし、高速コーナーや荒れた路面でのふらつきを抑え、狙ったラインをトレースできる正確な操舵を実現するよう制御を変更した。

シフト操作性向上イメージ

MT仕様については、シフトインターロックの面取りを約0.5mm拡大し、5速から4速へのダウンシフト時の操作性を向上。減速からターンインまでの流れをスムーズにつなげる。

運転支援システム・アイサイトが従来の2眼カメラから3眼カメラにアップデート。スポーツカー特有の低い車高に合わせて専用設計したアイサイトに、広角化したステレオカメラと超広角の単眼カメラを組み合わせることで、より広い範囲での安全運転支援を実現している。

3眼になった運転支援システム・アイサイト

◆グレードと価格は

メーカー希望小売価格は、「RZ 6AT」が361万6000円、「RZ 6MT」が351万8000円、「SZ 6AT」が329万3000円、「SZ 6MT」が319万5000円、「RC 6MT」が293万6000円（いずれも税込）。

また、GR86とスバル『BRZ』のワンメイクレース「GR86/BRZカップ」の参戦用車両である『GR86 Cup Car Basic』にAT仕様を追加設定。モータースポーツの裾野を広げることを目指す。こちらは2026年12月に生産開始予定となっている。

◆実車をチェックできる展示・イベント情報

ソリッドグレーを採用した一部改良モデルのGR86が、8月6日よりミッドランドスクエア（愛知県名古屋市）内のトヨタ自動車ショールームで9月7日まで展示される。一足早く、実車を確認するチャンスだ。また、9月12日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2026」の会場にも展示される予定となっている。