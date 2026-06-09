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マツダの車載CO2回収装置、走行中の貯蔵に初成功…回収量は前回比9.6倍の804gに

・マツダがスーパー耐久シリーズ第3戦で車載CO2回収装置の実証実験を実施し、走行中のCO2貯蔵に初めて成功した。

・今回の実証でCO2回収量は合計804gとなり、前回の84gから約9.6倍に大幅増加した。

・HVOによるCO2削減効果と装置の回収量の合計が市販車の回収目標値を一時的に上回り、カーボンネガティブの可能性を確認した。

実証実験の様子
  • 実証実験の様子
  • 実証実験車両に搭載されているCO2回収装置
  • CO2タンク交換の様子

マツダは、開発中の車載CO2回収装置「マツダ モバイル カーボン キャプチャー（Mazda Mobile Carbon Capture）」の実証実験を、6月5日から7日に開催されたスーパー耐久シリーズ2026 第3戦にて実施した。

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今回の実証では、走行中のCO2貯蔵に初めて成功し、装置の実用化とカーボンネガティブの達成に向けて大きく前進した。

マツダは「走る歓びは地球を笑顔にする」をテーマに、2025年の「ジャパン モビリティ ショー 2025」でこの装置を発表。2035年に向けて「走るほどにCO2を減らす」モビリティの実現を目指している。

実証実験車両に搭載されているCO2回収装置実証実験車両に搭載されているCO2回収装置

今回の実証実験では、レース車両「マツダ スピリット レーシング 3 フューチャー コンセプト（55号車）」にCO2吸着器の脱離機能と貯蔵用のCO2タンクを追加した。

吸着剤には前回に引き続き、多孔質構造を持つゼオライトを採用。ゼオライトは加熱するとCO2を脱離しやすくなる性質を持っており、吸着したCO2を走行中の排気温を使って脱離させ、電動コンプレッサーで掃気してタンクに貯蔵するという一連のプロセスの実証に、マツダとして初めて成功した。

燃料には、ヨーロッパで実用化されているカーボンニュートラル燃料「バイオディーゼル燃料（HVO）」を使用した。

CO2タンク交換の様子CO2タンク交換の様子

このプロセスを24時間レース中に繰り返した結果、合計804gのCO2を回収。前回の84gから約9.6倍となる大幅な前進を果たした。

さらに、HVOによるCO2削減効果と装置によるCO2回収量の合計が、マツダ市販車の一般的な利用を想定した回収目標値を一時的に上回る状態をつくり出し、短時間ながら市販車においてカーボンネガティブとなり得る可能性を確認した。

マツダはこの成果を起点として、より高負荷かつ厳しい条件下にあるレーシングカーでのカーボンネガティブ実現に向けた新たな挑戦を開始する。具体的には、2026年11月に開催されるスーパー耐久シリーズ第7戦にて、レーシングカーでの短時間のカーボンネガティブ達成を目指す。

《森脇稔》

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