2.5Lエンジン＆MT搭載にファン興奮！『マツダ3』と『CX-30』改良モデルが「お買い得すぎ」とSNSで話題に

マツダは7月23日、『マツダ3』と『CX-30』を商品改良し、受注を開始した。販売は8月より順次開始する。SNSでは、「ついに来たね、2.5リッター」「これお買い得すぎでしょ」など注目が集まっている。

【画像】「25L」が追加された『マツダ3』と『CX-30』

今回の改良では、新たにパワートレイン「e-SKYACTIV G 2.5」を追加し、走行性能と上質さの両立を図る。あわせて機種体系の見直しを行い、先進安全装備や快適装備も充実させた。

e-SKYACTIV G 2.5

CX-30では特別仕様車「Air Edition」を新たに設定。インテリアはGray/Whiteを基調とし、Gray（レガーヌ材）部分は防汚・撥水加工を施す。エクステリアは各パーツを黒で統一し、スポーティな印象を強める。

共通の改良として、ADAS（先進運転支援）を進化させる。ブラインド・スポット・モニタリング（BSM）では降車時警告機能を追加するほか、緊急時車線維持支援（ELK）やスマート・ブレーキ・サポート（SBS）、マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）、アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）などを拡充する。

マツダCX-30 25 Air Edition

また、コネクティッドサービスは全てのサービスに無料期間を設け、わかりやすくシンプルなプランへ変更する。

なお、ボディカラーでは、マツダ3向けに「エアログレーメタリック」を追加する。CX-30では「エアログレーメタリック」と「ジンクグリーンメタリック」を追加する。ジンクグリーンメタリックは10月生産開始予定だ。

価格はマツダ3が236万5000円から、CX-30が264万円から。

マツダ CX-30 25L（ジンクグリーンメタリック）

X（旧Twitter）では、「ついに来たね、2.5リッター」「2.5のマニュアルに乗り換えてぇ」「MAZDA3、2.5LにMT用意するの凄いな」「このご時世に300万円台で2.5LのNA出してくれるんだ、しかもマニュアルも」など、2.5リットルエンジンの搭載に注目が集まる。

このほか、「これお買い得すぎでしょ」「ガソリンなら、ドライブモード選べたりするし、メンテもディーゼルほど神経使う必要ないから良いと思う」「ディーゼルはFR系だけになるって感じかな」「マツダ3の2.5かなり良さそう」「パワーあって良さそう！」など、さまざまな意見が寄せられ話題になっている。