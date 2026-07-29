メルセデスベンツ『CLA』初のEV発売、最大航続771kmで668万円から、補助金は98万円が適用

メルセデス・ベンツ日本は7月29日、中核モデルの新型『CLA』の電気自動車（EV）版、「CLA with EQ Technology」（4ドアクーペ）と「CLA Shooting Brake with EQ Technology」（ステーションワゴン）を発表。予約注文の受け付けを開始した。価格は668万円から。

【画像】メルセデスベンツ CLA with EQ Technology

新型CLAは、ドライブトレイン、トランスミッション、プラットフォーム、サスペンション、デジタル体験までを刷新した新世代モデルだ。EVを主軸に開発しながら高効率な内燃機関モデルにも対応する新プラットフォーム「Mercedes-Benz Modular Architecture（MMA）」を採用している。

MBUXスーパースクリーンを採用したインテリア

さらに、日本市場ではフラッグシップの新型『Sクラス』に続き、メルセデスベンツが自社開発した「MB.OS」を採用し、ナビゲーションや車両制御を統合。インフォテインメント、運転支援、ボディ＆コンフォート、ドライブ＆チャージングの各領域を統合的に制御する。

第4世代MBUXでは、ChatGPT、Microsoft Bing、Google Geminiと連携した複数の生成AIを1つに統合したMBUXバーチャルアシスタントを搭載。GoogleマップのデータとメルセデスベンツのUI/UXを組み合わせた新世代のMBUXナビゲーションも採用。今後登場する新世代メルセデスベンツ車の第一号と位置付けられている。

◆日本のメルセデスベンツEVで最長の航続距離

メルセデスベンツ CLA 新型と、メルセデス・ベンツ日本ゲルティンガー剛CEO

最上位モデル「CLA 250+ with EQ Technology」は、WLTPモードで最大771kmの一充電航続距離を実現。これは日本市場におけるメルセデスベンツのEVで最長となる。「CLA 250+ Shooting Brake with EQ Technology」は最大755km、「CLA 200 with EQ Technology」は最大525km、「CLA 200 Shooting Brake with EQ Technology」は最大513kmとなっている。

電動パワートレインは、リア・アクスルに永久磁石同期モーターを搭載。CLA 250+シリーズには最高出力200kWのモーターを搭載し、バッテリーからホイールまでの効率93％（欧州参考値）を実現する。2速EVトランスミッションにより、市街地での扱いやすさと高速走行時の効率性を両立した。

バッテリーはCLA 200シリーズが58kWh、CLA 250+シリーズが85.5kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。充電は6.0kWまでの交流普通充電と、最大100kWの直流急速充電（CHAdeMO規格）に対応する。

空力性能も高く、CLA with EQ TechnologyはCd値0.21（欧州参考値）を達成した。

◆フロントに142個のスター、初のフロントトランクも

メルセデスベンツ CLA with EQ Technology

フロントには、メルセデスベンツを象徴するAシェイプのグリルを電動化時代にふさわしく再解釈。142個のLEDで表現したスターパターンを採用し、ひと目でメルセデスベンツとわかる印象的な表情としているのが特徴。ほか、フレームレスドアや、シームレスドアハンドル、空力性能にも配慮したリアディフューザー形状など、機能性と造形美を融合させたエクステリアデザインとなっている。

インテリアは、「日本庭園」に着想を得たミニマルで先進的な空間とした。ダッシュボード全体をディスプレイとする「MBUXスーパースクリーン」をCLAとして初採用。ドアセンターパネルやセンターコンソールも浮いているように見える造形とすることで、室内全体に軽快さと奥行きのある表情をもたらしている。

メルセデスベンツ CLA with EQ Technologyのフロントトランク（フランク）

またCLA with EQ Technologyは、現代のメルセデスベンツとして初めてフロントトランク（フランク）を備える。容量は101リットルで、1930年代のメルセデス・ベンツ130（W23）以来、約90年ぶりの採用。リアのラゲッジスペースと組み合わせることで、日常使いから長距離移動まで、より柔軟な収納性を実現する。

安全面でも進化し、Euro NCAPでは最高評価の5つ星を獲得、2025年にテストされた全ブランド・全モデルの中で最高評価となる「Best Performer」にも選ばれた。同セグメントのメルセデスベンツとして初めてセンターエアバッグを標準装備し、側面衝突時の前席乗員保護を強化している。

◆価格とラインアップ

メルセデスベンツ CLA Shooting Brake with EQ Technology

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通り。

・CLA 200 with EQ Technology：668万円

・CLA 250+ with EQ Technology：775万円

・CLA 200 Shooting Brake with EQ Technology：691万円

・CLA 250+ Shooting Brake with EQ Technology：798万円

さらに、特別仕様車「Launch Edition」の導入を2026年9月以降に予定している。

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金として98万円が適用可能。さらに自治体のEV補助金を適用することで、東京都の例では実質400万円台から購入が可能となる。