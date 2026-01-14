ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

2107馬力のハイパーEV、リマック『ネヴェーラR』に「ファウンダーズエディション」…特別な顧客向けの10台は発表前に完売

リマック・ネヴェーラRの「ファウンダーズエディション」
リマック・アウトモビリは、電動ハイパーカー『ネヴェーラR』の「ファウンダーズエディション」を発表した。

世界限定10台で、各車両は完全なビスポーク仕様となる。顧客に非公開で披露したところ、わずか1週間で全車が契約された。

ファウンダーズエディションの体験は、クロアチアのザグレブにあるリマック・キャンパスでの個人的なコンフィギュレーションセッションから始まる。顧客は創業者のマテ・リマック氏本人、デザインディレクターのフランク・ヘイル氏、そしてデザインチームと直接対面する。チームは高度なV-REDビジュアライゼーションソフトウェアを使用し、色、素材、仕上げをリアルタイムで調整していく。

ファウンダーズクラブの10名のメンバーは、製品プレビューへの優先招待、ブガッティ・リマック本社への直接アクセスを可能にする専用カード、パフォーマンスショーケースや記録更新走行への招待、マテ氏とチームによる戦略討議への参加、そして未来の画期的な車を生み出す研究開発への意見提供などの特典を受けられる。このグローバルな少数グループは、他にも独占的な特典や招待を受けるが、詳細はファウンダーズのみが知る。

各ファウンダーズエディションは、車両の全長にわたってカラースプリットが走る2トーンデザインを中心とした印象的なベースライン仕様が特徴になる。リードエクステリアデザイナーのクラーク・ユートン・ウー氏は「派手な塗装を作る代わりに、車の自然なジオメトリーをカラー分割として使用し、ここで達成しようとしていることを強調している」と語る。このスプリットは視覚的に車を低く見せ、攻撃的で前傾姿勢のスタンスを与えると同時に、時代を超越した即座に認識できる視覚的アイデンティティを生み出すという。

ルーフには、最も細い部分がわずか2mmというストライプが走り、リマックのシグネチャーのクラバットモチーフと繊細な回路基板グラフィックが組み込まれている。インテリアでは、ドアパネルにリマックの歴史における3つの重要な日付を示すビスポーク刺繍が施されている。ガレージ時代、「コンセプト_ワン」の発表、そして『ネヴェーラ』とキャンパスでの記録破りの期間だ。非対称のシートレイアウトは、マテ氏自身のネヴェーラ仕様へのオマージュとなっている。

顧客は、ビスポークの手縫いインテリア、手描きの装飾、または熟練した職人による塗装など、創造性の全範囲を探求できる。チームはすでに、あるキャビン全体に特定の紫色のレザーを調達し、別の顧客のコレクションにある車両のインディゴブルーを細心の注意を払って再現している。10台のファウンダーズエディションモデルの各車両は、顧客とその物語の独自の特徴を備えている。

各オーナーには、ネヴェーラとネヴェーラRで数万マイルを走行してきたリマックのプロフェッショナルテストチームによる専門的なドライバートレーニングが提供される。各車両の手作業による組み立てとビスポークタッチの手作業による適用に必要な数か月の後、マテ・リマック氏が10台の各車両を個人的に納車し、ドライバートレーニングをサポートする。

ネヴェーラRは、ネヴェーラの進化版で、電動ハイパーカーのキャラクターをハイパーGTからハイパースポーツカーへとシフトするよう設計された。リマックの先進的なトルクベクタリングシステムで制御される4つの個別モーターを通じて2107hpを発揮し、0-60mph加速で1.66秒という記録を達成、最高速度は時速431.45km(時速268.2マイル)に達する。2025年だけで24の検証済みパフォーマンス世界記録を樹立した。

リマック・グループの創業者兼社長、ブガッティ・リマックおよびリマック・テクノロジーのCEO、マテ・リマック氏は、「創業当初から、ほとんどの人が非現実的だと考えていたアイデアを信じてくれた人々に謙虚な気持ちでいっぱいだ。コンセプト_ワンでは、最初の顧客に未知への飛躍を求めていた。そして彼らはそれを実行してくれた。これらの初期の信奉者がすべてを動かし始めた」と話す。

さらに、「それ以来、ネヴェーラ、そして今ではネヴェーラRが、今日のリマック・グループの基盤となり、また全く新しいレベルの自動車性能の先駆者となっている。これらはリマックのマイルストーンであり、リマック・グループの成長と世界的な評価の極めて重要な部分。これらがなければ、私たちが築いてきたすべては不可能だっただろう」と述べた。

最後に、「私はこの道を形作るのを支援してくれた顧客に感謝する方法として、彼らのうち10人に、まったく新しい方法でリマックの世界を体験してもらう。素晴らしい車を通してだけでなく、リマックを他とは違うものにしているものとのより深いつながりを通して」と語った。

《森脇稔》

