日産、新型SUV『ムラーノ』を日本導入へ　12年ぶり復活

日産自動車は3月17日、米国で生産するSUV『ムラーノ』を日本市場に導入し、2027年初頭より販売を開始すると発表した。2015年の販売終了から約12年ぶりの復活となる。

【画像】日産 ムラーノの2026年モデル

「ムラーノ」は、米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産。日産は本年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。

ムラーノは2002年に初代が発表され、2004年に日本で販売を開始。2008年に2代目が登場したが、2015年4月で販売を終了していた。以降も北米などではモデルチェンジを続け、現行モデルは4代目となる。

日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）

イヴァン・エスピノーサCEOは、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。『ムラーノ』は卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています。また、J.D.パワー『2026年米国自動車耐久品質調査（VDS）』において、2年連続で最も信頼性の高いミッドサイズSUVに選ばれています。日産は同モデルの導入により、日本市場における商品ラインナップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」と語っている。