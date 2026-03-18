「いいぞもっとやれ」モンハンデザインのスズキ『ジムニーノマド』＆『DR-Z4S』に、SNSでは歓喜の声

スズキは、カプコンが販売する人気ゲーム『モンスターハンター』とコラボレーションした『ジムニーノマド』と、新型オフロードバイク『DR-Z4S』を、2月22日に幕張メッセで開催された「モンスターハンターフェスタ'26」に展示した。これに対しSNS上では「コラボ似合ってる」「いいぞもっとやれ」など高評価の声が寄せられている。

【画像】モンハンとコラボした『ジムニーノマド』と『DR-Z4S』

『モンスターハンター』シリーズは、カプコンが提供するハンティングアクションゲームで、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かう作品。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、世界中から注目を集めるコンテンツに成長した。

「モンスターハンターフェスタ'26」は、そんな「モンスターハンター」ファンに向けたお祭りイベントで、武器や防具、モンスターの等身大展示、オリジナルグッズ販売、ステージなど様々なコンテンツが展開されたほか、最速ハンターを決める「狩王決定戦」も同時開催。全国のハンターが集結した。

スズキ JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition（写真は東京オートサロン2026）

スズキが今回展示したのは、1月に開催された「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ2026」にも出展し、好評を得た「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」だ。

「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」は人気のジムニーノマドをベースに、ゲーム内に登場する「簡易キャンプ」をモチーフに、テントのようなデザインを取り入れた。モンスターの表皮を表現した車体に、布でできた幌のようなテクスチャーを組み合わせることで、ゲームから飛び出してきたかのような臨場感あふれるグラフィックスとなっている。

「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」は2025年10月に発売された新型DR-Z4Sがベース。DR-Z4Sはオンロードから本格的なオフロードまで幅広く楽しめるデュアルパーパスモデルで、また希少な400cクラスのオフローダーとして注目されている。今回のコラボレーションでは、ゲーム内でプレイヤーが騎乗し、移動やアクションを共にする相棒のモンスター「セクレト」をモチーフにした、鮮やかなブルーのグラフィックスを採用。モンハンらしいグラフィックはもちろん、ブラウンレザーのシートや散りばめられたレザー装備など、新たなカスタムの提案としても注目を集めている。

JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS EditionとDR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition（写真は東京オートサロン2026）

これに対しX（旧Twitter）上では「こういうコラボイイね」「いいぞもっとやれ」や、「コラボ似合ってる」「どっちもかっこかわいかった」など、会場を訪れたファンからも高評価の声が寄せられていた。

また、「特典のステッカー可愛すぎ」「トートバックもらえた」など、スズキブースを訪れたファンからは来場プレゼントのグッズに喜ぶ声も上がっていた。