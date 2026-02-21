話題の『GSX-8T』や『DR-Z4S』をレンタル開始！ 浜松のスズキ直営店で、4時間1万円

ホーム モーターサイクル 新型車 記事

話題の『GSX-8T』や『DR-Z4S』のレンタルを開始するスズキワールド浜松
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8TT
  • スズキ DR-Z4S
  • スズキ DR-Z4SM
  • スズキワールド浜松
  • スズキワールドが展開するバイクレンタル

スズキ二輪は2月27日から、静岡県浜松市の直営店「スズキワールド浜松」でバイクレンタルサービスの取り扱いを開始する。話題の新型ネオレトロバイク『GSX-8T』『GSX-8TT』もレンタル可能だ。

【画像】スズキワールド浜松でレンタルできる最新バイク

スズキワールドグループでは、東京都の葛飾店からスタートしたバイクレンタルサービスを展開しており、今回の浜松店の追加により、関東・中部・関西地区で計5店舗の運営となる。

浜松店では、GSX-8T、GSX-8TTをはじめ、『DR-Z4S』『DR-Z4SM』『GSX250R』などの最新モデルをレンタル車両として用意する。全車両にETC車載器とUSBまたはDCソケットを標準装備し、胸部プロテクターの無償貸し出しも行う。

レンタル料金は車種により異なり、4時間8500円から。GSX-8TやDR-Z4Sなどは4時間1万円、8時間1万1500円となる。基本料金には任意保険、盗難保険、トラブル対応コールセンター利用料、ロードサービスがすべて含まれる。

国家資格保有の整備士が整備済みの車両を提供するため、安心して利用できる。

スズキワールド浜松の定休日は火曜日と水曜日で、一部変則あり。予約はウェブサイトまたはサポートコールセンターで受け付ける。

いわゆるディーラーでの試乗とは異なり、いち早く最新モデルを自分のペースで試すチャンスだ。なお、GSX-8TとGSX-8TTは予約集中が見込まれるため、当初は4時間と8時間のみのレンタルとなる。

《レスポンス編集部》

