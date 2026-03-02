ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

これが噂の“ハイパーカーハンター”だ…1100馬力以上！ ポルシェ『カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリック』の爆発力

ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ

ポルシェ「カイエン」シリーズ史上最強となる、『カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリック』の市販型プロトタイプをカメラが捉えた。これまで何度もカイエンEVを撮影してきたが、今回は、最上位グレードの姿を垣間見ることができた。

【スクープ画像】ポルシェ『カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリック』のプロトタイプ

カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックと仮称されるこのモデルは、従来のカイエン・ターボ・エレクトリックの系譜を継ぐモデルだ。スリムなマトリックスデザインヘッドライトとアクティブロアインテークを備えた、お馴染みのフロントエンドで、一目瞭然だろう。

側面は、寝かされたルーフと流れるような流線型のウインドウ。足回りには、5本スポークホイールが組み合わされており、ベンチレーテッドディスクと大型キャリパーを備えた高性能ブレーキシステムを装備している。

リアエンドは、角張ったリアウィンドウと垂直に切り立ったリフトゲートが象徴的だ。これらは標準クーペから引き継がれているが、パフォーマンスバージョンのGTは固定式リアウイングを装備している。

ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ

キャビン内部は、標準型のカイエン・エレクトリックから大きく逸脱する可能性は低く、14.25インチのデジタルインストルメントクラスター、曲面OLEDインフォテインメントシステム、そしてオプションの14.9インチ助手席側ディスプレイがすべて搭載されることになるだろう。

また、これらに加え、拡張現実（AR）ヘッドアップディスプレイ、アンビエントライティングシステム、そしてシートだけでなくアームレストやドアパネルも暖めるヒーターシステムも搭載される予定となっている。

ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ

現行カイエン・ターボ・エレクトリックはSUVのボディに、113kWhのバッテリーパックと、通常時857ps/630kWを発揮するデュアルモーター式全輪駆動システムを搭載している。ローンチコントロールを作動させると、最高出力は1156ps/850kW、最大トルクは1500Nmにまで上昇する。これらにより、0～100km/hを2.5秒で加速し、最高速度260km/hに達する。

今回捉えたプロトタイプを、ターボGTのプロトタイプだと仮定すると、スペックはこれらの数字よりさらに速く、よりパワフルになるはずだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ カイエン

新型車スクープ

ポルシェ（Porsche）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES