ポルシェ『カイエン』新型のEV、生産開始…最上位「ターボ」は1156馬力

ポルシェは、SUV『カイエン』新型のEV「カイエンエレクトリック」の生産を、スロバキアのブラチスラバ工場で開始したと発表した。

【画像】ポルシェ・カイエン・エレクトリック

この工場では、ガソリンエンジン車やハイブリッド車と同じ生産ラインで電動車も製造しており、市場の需要変動に迅速に対応できる柔軟性を持つ。さらに、カイエンエレクトリックにはポルシェが完全自社開発したバッテリーモジュールが搭載されており、これらはブラチスラバから北東へ約100kmのホルナステレダにあるポルシェスマートバッテリーショップで製造されている。

新開発の113kWh高電圧バッテリーは、600km以上の航続距離を実現し、最大400kWでの超高速充電も可能だ。バッテリーは高エネルギー密度と大型パウチセルを備え、二面冷却技術を世界初採用。上下両面からの冷却によって最適な温度帯を確保している。

ポルシェ・カイエン・エレクトリックの生産を、スロバキアのブラチスラバ工場で開始

カイエンエレクトリックには最大850kW（1156馬力）を発揮するトップモデル「カイエンターボエレクトリック」があり、ポルシェの量産モデルとしては史上最強を誇る。車両にはポルシェで最大のディスプレイ面積を持ち、高速応答のポルシェコミュニケーションマネジメントシステムが搭載されている。カイエンはこれまでになく幅広いカスタマイズにも対応可能だ。

生産面では、フォルクスワーゲングループのマルチブランド工場が大規模に改修され、新設されたプラットフォームホールでスケートボード型シャシーを組み立てた後、側面、屋根、ドア、ボンネット、テールゲートが追加される。プレス工場の自動化ラインはヨーロッパでも最先端レベルという。

ポルシェ・カイエン・ エレクトリック

また、ポルシェはブラチスラバ工場に社員を配置し、迅速な問題解決と情報連携を実現。製造と品質管理における高い基準を全モデルで統一している。

バッテリー技術はポルシェの未来を形作る鍵と位置付けられており、ポルシェツールズバウ社との連携でスマートバッテリーショップを運営。セルの準備から積層、レーザー溶接、発泡、冷却プレートの統合、最終検査まで自動化された厳格な管理下にある。これにより高品質かつ生産性の高いバッテリーモジュール製造が可能となっている。