ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ポルシェ、名古屋駅徒歩圏に認定中古車センター移転…3月22日オープン

ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター
  • ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター
  • ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター
  • ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター

ポルシェジャパンの正規販売店ピーシーエヌは、「ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター」を3月22日に移転オープンする。

【画像全3枚】

新施設は名古屋駅から徒歩圏内という好立地に位置し、リニア中央新幹線の開業を見据えた再開発エリアに立地する。最新のポルシェCIに準拠した4階建てのビルディングタイプで、施設延床面積は4879.86平米を誇る。

各階にハイライト車両のディスプレイウインドウを備えた特徴的な外観を持ち、829.97平米のショールームには10台の認定中古車を展示する。施設内には6基のサービス作業ベイのほか、サービスお預かり車両の屋内車両保管スペースを完備し、ポルシェオーナーにより快適な空間と安全かつ安心のカーライフを提供する。

さらに、24時間365日利用可能な充電スポットには、パワーエックス社製の急速充電器を2基配備。充電待機中に利用できる専用のチャージングラウンジ(24時間利用可能・事前利用登録制)も用意した。これにより名古屋地区の急速充電器によるインフラネットワークの拡充を図るとともに、EVオーナーに向けた利便性の向上に寄与する。

ポルシェジャパンでは、新車販売に加え正規中古車販売も伸長しており、正規販売店への設備投資や効率的なディーラーネットワークの構築、最新のCIを導入した店舗施設や運営面での質的向上など、店舗の最適化を推進している。

愛知県名古屋市中村区名駅南4-10-22

営業時間は10時00分から18時00分

定休日は毎週月曜日・火曜日

施設延床面積:4879.86平米

ショールーム面積:829.97平米

駐車場は専用駐車場5台(ポルシェターボチャージャー2基、24時間365日利用可能)

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES