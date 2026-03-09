ポルシェ、名古屋駅徒歩圏に認定中古車センター移転…3月22日オープン

ポルシェジャパンの正規販売店ピーシーエヌは、「ポルシェセンター名古屋 認定中古車センター」を3月22日に移転オープンする。

【画像全3枚】

新施設は名古屋駅から徒歩圏内という好立地に位置し、リニア中央新幹線の開業を見据えた再開発エリアに立地する。最新のポルシェCIに準拠した4階建てのビルディングタイプで、施設延床面積は4879.86平米を誇る。

各階にハイライト車両のディスプレイウインドウを備えた特徴的な外観を持ち、829.97平米のショールームには10台の認定中古車を展示する。施設内には6基のサービス作業ベイのほか、サービスお預かり車両の屋内車両保管スペースを完備し、ポルシェオーナーにより快適な空間と安全かつ安心のカーライフを提供する。

さらに、24時間365日利用可能な充電スポットには、パワーエックス社製の急速充電器を2基配備。充電待機中に利用できる専用のチャージングラウンジ(24時間利用可能・事前利用登録制)も用意した。これにより名古屋地区の急速充電器によるインフラネットワークの拡充を図るとともに、EVオーナーに向けた利便性の向上に寄与する。

ポルシェジャパンでは、新車販売に加え正規中古車販売も伸長しており、正規販売店への設備投資や効率的なディーラーネットワークの構築、最新のCIを導入した店舗施設や運営面での質的向上など、店舗の最適化を推進している。

愛知県名古屋市中村区名駅南4-10-22

営業時間は10時00分から18時00分

定休日は毎週月曜日・火曜日

施設延床面積:4879.86平米

ショールーム面積:829.97平米

駐車場は専用駐車場5台(ポルシェターボチャージャー2基、24時間365日利用可能)