ポルシェセンター宇都宮、4月9日移転オープン…最新CI導入で電動化対応強化

ポルシェジャパンの正規販売店であるユーログランツは、「ポルシェセンター宇都宮」を4月9日に移転オープンする。

【画像全5枚】

新店舗は最新のポルシェCIに準拠し、約621平方mのショールームを備える。フル電動のタイカンやマカンをはじめとする最新のポルシェ新車を最大5台、認定中古車も最大3台を展示する。

電動化対応として、敷地内にはパワーエックス社製の急速充電器「ポルシェターボチャージャー」を2基設置。24時間365日利用可能となっている。

サービス体制も充実しており、サービス作業ベイ5基、ホイールアライメント1基、診断ベイ2基を完備。広々としたデリバリーラウンジ「オーナーズコレクション」ルームも設け、ポルシェオーナーに快適な空間と安心のカーライフを提供する。

ロケーションは現拠点から約650m離れた場所に移転し、産業通りに面した見通しの良い店舗立地となる。専用駐車場は8台分を確保している。

ポルシェジャパンでは、正規販売店への電動化に向けた設備投資や効率的なディーラーネットワークの構築、最新CIを導入した店舗施設や運営面での質的向上など、店舗の最適化を推進している。今回の移転により、全国のポルシェ新車販売拠点は52拠点となる。

新店舗の営業時間は10時から18時まで、定休日は毎週月曜日・火曜日となっている。