ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ポルシェセンター宇都宮、4月9日移転オープン…最新CI導入で電動化対応強化

ポルシェセンター宇都宮
  • ポルシェセンター宇都宮
  • ポルシェセンター宇都宮
  • ポルシェセンター宇都宮
  • ポルシェセンター宇都宮
  • ポルシェセンター宇都宮

ポルシェジャパンの正規販売店であるユーログランツは、「ポルシェセンター宇都宮」を4月9日に移転オープンする。

【画像全5枚】

新店舗は最新のポルシェCIに準拠し、約621平方mのショールームを備える。フル電動のタイカンやマカンをはじめとする最新のポルシェ新車を最大5台、認定中古車も最大3台を展示する。

電動化対応として、敷地内にはパワーエックス社製の急速充電器「ポルシェターボチャージャー」を2基設置。24時間365日利用可能となっている。

サービス体制も充実しており、サービス作業ベイ5基、ホイールアライメント1基、診断ベイ2基を完備。広々としたデリバリーラウンジ「オーナーズコレクション」ルームも設け、ポルシェオーナーに快適な空間と安心のカーライフを提供する。

ロケーションは現拠点から約650m離れた場所に移転し、産業通りに面した見通しの良い店舗立地となる。専用駐車場は8台分を確保している。

ポルシェジャパンでは、正規販売店への電動化に向けた設備投資や効率的なディーラーネットワークの構築、最新CIを導入した店舗施設や運営面での質的向上など、店舗の最適化を推進している。今回の移転により、全国のポルシェ新車販売拠点は52拠点となる。

新店舗の営業時間は10時から18時まで、定休日は毎週月曜日・火曜日となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES