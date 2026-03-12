ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

SEALION 7が優秀賞、BYDが3年連続入賞を達成　ジャパンEVオブザイヤー2025

BYD SEALION 7
  • BYD SEALION 7
  • BYD シーライオン7
  • BYD シーライオン7
  • BYD シーライオン7

BYD Auto Japanの電気自動車「SEALION 7」が、EVsmartブログが実施した第4回「ジャパンEVオブザイヤー2025」で優秀賞に選出された。これによりBYDのEVシリーズは、同アワードで3年連続しての入賞を達成した。

【画像全4枚】

「JAPAN EV OF THE YEAR」は、その年のもっとも優れたEVを選出するアワードで、誰でも参加可能な「一般投票」に加え、EVに精通したジャーナリストおよびEV関連企業のキーパーソンによる「エバンジェリスト投票」との合計ポイントで順位が決定する。

今回行われた第4回「ジャパンEVオブザイヤー2025」では、史上最多となる949名の「一般投票」が寄せられ、そのうちの約8割が、実際にEVもしくはPHEVを所有するユーザーだった。今年優秀賞に選ばれた「SEALION 7」は、2位と16点差に迫る329ポイントで肉薄、3年連続グランプリ受賞は逃したものの、多くのEVユーザーやEVのプロフェッショナルから、高く評価された。

今回の受賞を受けて、BAJ横浜本社で表彰式が行われ、主催者を代表してEVsmartブログ寄本編集長からBAJ東福寺社長に記念の盾が贈られた。

「SEALION 7」は、発売から10か月で累計受注台数が1700台を超え、高い人気を維持している。多くの顧客から、先進的で機能的なインフォテメントシステム、EVならではの滑らかで静かな走り、さらには、OTA機能によるシステム・アップデートなど、これまでのクルマでは実現し得なかった、EVならではの新しい体験に満足されているという。

BYD SEAL の高い走行性能を受け継ぎながら、同価格帯でプレミアムSUVとしての質感と装備を実現。一般投票でも280ポイントと高い支持を集め、エバンジェリストからは「装備内容と値ごろ感に感動。国内メーカーに危機感を与える存在」との声が寄せられている。

BYDのEVシリーズの受賞履歴は、2023年にDOLPHINがグランプリ、ATTO 3が優秀賞でダブル受賞、2024年にSEALがグランプリ受賞、2025年にSEALION 7が優秀賞を受賞と、3年連続入賞を達成している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD シーライオン7

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES