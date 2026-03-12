SEALION 7が優秀賞、BYDが3年連続入賞を達成　ジャパンEVオブザイヤー2025

BYD Auto Japanの電気自動車「SEALION 7」が、EVsmartブログが実施した第4回「ジャパンEVオブザイヤー2025」で優秀賞に選出された。これによりBYDのEVシリーズは、同アワードで3年連続しての入賞を達成した。

【画像全4枚】

「JAPAN EV OF THE YEAR」は、その年のもっとも優れたEVを選出するアワードで、誰でも参加可能な「一般投票」に加え、EVに精通したジャーナリストおよびEV関連企業のキーパーソンによる「エバンジェリスト投票」との合計ポイントで順位が決定する。

今回行われた第4回「ジャパンEVオブザイヤー2025」では、史上最多となる949名の「一般投票」が寄せられ、そのうちの約8割が、実際にEVもしくはPHEVを所有するユーザーだった。今年優秀賞に選ばれた「SEALION 7」は、2位と16点差に迫る329ポイントで肉薄、3年連続グランプリ受賞は逃したものの、多くのEVユーザーやEVのプロフェッショナルから、高く評価された。

今回の受賞を受けて、BAJ横浜本社で表彰式が行われ、主催者を代表してEVsmartブログ寄本編集長からBAJ東福寺社長に記念の盾が贈られた。

「SEALION 7」は、発売から10か月で累計受注台数が1700台を超え、高い人気を維持している。多くの顧客から、先進的で機能的なインフォテメントシステム、EVならではの滑らかで静かな走り、さらには、OTA機能によるシステム・アップデートなど、これまでのクルマでは実現し得なかった、EVならではの新しい体験に満足されているという。

BYD SEAL の高い走行性能を受け継ぎながら、同価格帯でプレミアムSUVとしての質感と装備を実現。一般投票でも280ポイントと高い支持を集め、エバンジェリストからは「装備内容と値ごろ感に感動。国内メーカーに危機感を与える存在」との声が寄せられている。

BYDのEVシリーズの受賞履歴は、2023年にDOLPHINがグランプリ、ATTO 3が優秀賞でダブル受賞、2024年にSEALがグランプリ受賞、2025年にSEALION 7が優秀賞を受賞と、3年連続入賞を達成している。