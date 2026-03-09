ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

BYDオーナーズミーティング2026、4月19日に富士スピードウェイで開催…3月10日募集開始

BYD Auto Japanは、4月19日に富士スピードウェイで開催される「モーターファンフェスタ2026」に出展するとともに、会場内で「BYDオーナーズミーティング2026」を開催する。

3月10日15時に配信予定のオーナー向け申込フォームから参加者を募集する。

昨年開催した第1回では、九州から来場したオーナーもおり、BYDブランドを愛するオーナー同士の交流や情報交換が実現。東福寺社長をはじめ、多くのBYD社員との交流も行われ、相互の理解を深めることができた。

今年は第2回目の開催を熱望するBYDオーナーの期待に応えるとともに、その後新たにBYDオーナーになったおよそ4000人を超える顧客にも案内することで、さらなるBYDへの理解やブランド愛を深めてもらうことを目的としている。

当日のイベントコンテンツとして、BYDオーナーズミートアップ(専用駐車スペース)、BYDオーナーラウンジ&プレゼンテーション、東福寺社長やBYD社員との交流・意見交換、BYD RACCO特別展示などを予定。さらにBYDオーナー限定のサーキットパレードラン&記念撮影(富士スピードウェイ本コース)、BYD SEALION 6試乗(モーターファンフェスタ内プログラム)も実施する。

開催日は2026年4月19日8時から17時まで。対象はBYDオーナー(全モデル対象)で、参加費は無料。募集定員は150台(先着順)となっている。2026年3月8日までに新車登録されたオーナーへ、BYD Auto Japanより申込案内を配信予定だ。

