「生産終了かー」ダイハツ『コペン』終了記念イベント第一弾にSNSで反響「楽しみで仕方ない」

ダイハツ工業は、軽オープンスポーツカー『コペン』の現行型の生産終了に伴い、スペシャルイベント「Keep it OPEN」を5月16日から開催すると発表した。これに対しSNS上では「生産終了かー」「イベント参加したい」など、コペンファンから様々な反響が寄せられている。

【画像】生産を終了するダイハツ コペン

コペンは2002年、軽自動車として初の電動開閉式ルーフ「アクティブトップ」を採用し、気軽に楽しめる本格オープンスポーツカーとして登場。2014年に登場した2代目は、新骨格構造「D-Frame」を導入し、操縦安定性と快適性を両立。「感動の走行性能」と「自分らしさを表現できるクルマ」として、幅広い層に支持されてきた。そんなコペンが今年8月、生産終了を迎える。

スペシャルイベント第一弾となる「OPEN DRIVE DAY」は5月16日に富士スピードウェイで実施。定員は1000台、最大2000名。申し込み多数の場合は抽選となる。参加費は1人3500円（税込）で、入場料および参加者限定記念品が含まれる。

イベントでは、コペンならではの「つながり」を体感できる充実した参加型コンテンツを企画。200台限定のパレードラン、ステージコンテンツ、抽選会、同乗体験、特別開催の花火大会などを予定している。

参加者一斉企画では、ルーフ開閉やライト点灯などを通じて、コペンと顧客、顧客同士の絆を確かめ、参加者全員が盛り上がれる内容となっている。今後のイベントについても特設サイト内で順次公開される。

「コペン」スペシャルイベント「Keep it OPEN」第一弾「OPEN DRIVE DAY」

これを受けX（旧Twitter）上では、「生産終了かー」「コペンちゃん生産終了？」など、コペンオーナー、ファンからは生産終了を惜しむ声が多く見られた。

一方で、「楽しみで仕方ない」「5月に富士か」「とりあえず申し込みました」など、ダイハツ主催のコペン限定イベント開催に喜びの声も多く見られた。

また、「本州の人はいいなー」「往復1000kmか」「静岡は遠い」など、遠方に住むコペンオーナーからは他の場所での開催を待ち望む声も見られた。ダイハツは今回の第一弾を皮切りに様々なプログラムを予定している、と発表しており、今後の情報に要注目だ。