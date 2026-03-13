ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フェラーリ『アマルフィ スパイダー』発表、640馬力V8エンジン搭載の最新オープン

フェラーリは3月12日、新型『アマルフィ スパイダー』を発表した。フロントミッドに搭載されたV8ツインターボエンジンを搭載する2+スパイダーで、パフォーマンス、エレガンス、ドライビングプレジャー、使いやすさ、多用途性の完璧なバランスを実現している。

新型車は、フェラーリのパフォーマンス志向のライフスタイルを体現するオープンエアモデルとして開発。テーラーメイドまたはテクニカルファブリックのソフトトップは13.5秒で開閉でき、最高速度60km/hまでの走行中でも操作可能だ。コンパクトな車体寸法と大容量のラゲッジスペースにより、クラストップレベルの実用性を実現している。

◆640馬力のV8ツインターボエンジン

パワートレインには、数々の賞を受賞した640馬力の3855cc・V8ツインターボエンジンを搭載。あらゆる走行条件下で優れたパフォーマンスと即座のレスポンスを発揮する。最高出力は7500回転で640馬力を発生し、最大トルクは3000回転から5750回転の間で760Nmを発揮する。

ターボチャージャーの独立制御システムにより、最大171000回転までターボ速度を向上させ、スロットルレスポンスと圧力制御の精度を改善している。

8速デュアルクラッチトランスミッションは、より強力なコントロールユニットとエンジンソフトウェアとの統合強化により、ギアチェンジのスムーズさと速度が向上している。

◆デザインと空力性能

デザインは、流麗でミニマリストなアプローチに基づき、彫刻的なボリュームとクリーンなサーフェスで現代性とダイナミズムを表現。ソフトトップは、テーラーメイドファブリック4色とテクニカルファブリック2色から選択可能で、新色の「テクニコ オッタニオ」も用意される。独特の織り模様が3次元的な輝きを生み出し、あらゆる照明条件下でルーフを際立たせる。

空力開発では、ソフトトップ採用によるボディ形状への影響を考慮しながら、アマルフィクーペと同等の空力性能を実現することを目標とした。リアには3つのアクティブ設定が可能な可動式ウイングを装備し、ハイダウンフォース設定では250km/h時に最大110kgの追加ダウンフォースを発生させる。

オープン走行時の快適性向上のため、リアシートバックレストに統合されたウインドデフレクターを装備。ボタン操作で展開でき、後方から流入する気流を偏向させて乱気流とノイズを低減する。

◆インテリアと先進技術

インテリアは、デュアルコックピットアーキテクチャを採用し、ドライバーと助手席を包み込むような空間を創出。リアシートは2+レイアウトで、子供との移動や荷物容量の増加に対応する。

ステアリングホイールには物理ボタンが復活し、左側にはアルマイト加工されたアルミニウム製のスタートボタンを配置。15.6インチのデジタルインストルメントクラスター、10.25インチのセンターディスプレイ、8.8インチの助手席ディスプレイの3つのメインディスプレイで構成される。

Apple CarPlayとAndroid Autoに対応し、ワイヤレススマートフォン充電機能も装備。MyFerrari Connectシステムにより、専用アプリを通じて車両状態の遠隔監視が可能だ。

◆ビークルダイナミクスと安全装備

ビークルダイナミクスでは、ブレーキバイワイヤシステムを導入し、より正確な車両制御を実現。ABS Evoシステムは、あらゆるグリップ条件で効果を発揮し、制動性能と安定性を向上させる。

マネッティーノは5つのポジション（ウェット、コンフォート、スポーツ、レース、ESCオフ）を用意し、F1トラック、サスペンションダンピング、e-diffなどのシステム介入レベルを選択できる。

ADASシステムは、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、ブラインドスポット検知、車線逸脱警報、車線維持支援、自動ハイビーム、交通標識認識、ドライバー眠気・注意散漫検知を標準装備する。

◆性能と実用性

ラゲッジ容量は、ルーフクローズ時255リットル、ルーフオープン時172リットルを確保。日常使用から週末のドライブまで対応する実用性を備えている。

タイヤは、フロント245/35 R20、リア285/35 R20を採用。ピレリP ZERO、グッドイヤー イーグル F1 スーパースポーツ、ブリヂストン ポテンザ スポーツの3社と共同開発したタイヤを標準装備する。

性能面では、最高速度320km/h、0-100km/h加速3.3秒、0-200km/h加速9.4秒を実現。乾燥重量は1556kgで、パワーウェイトレシオは2.42kg/馬力となっている。

新型アマルフィ スパイダーは、フェラーリのスポーティなライフスタイルをオープンエア構成で体現し、パフォーマンスと日常の多用途性を兼ね備えた、新たなベンチマークとなるモデルだ。

