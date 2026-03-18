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日産やいすゞなどの大手自動車メーカー、レベル4自動運転車開発に採用…エヌビディア DRIVE Hyperion

エヌビディア DRIVE Hyperion
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  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車
  • いすゞの自動運転レベル4バス

エヌビディアは、同社の自動運転プラットフォーム「NVIDIA DRIVE Hyperion」の採用が世界的に拡大していると発表した。BYD、Geely、いすゞ自動車、日産自動車などの大手自動車メーカーが、このプラットフォームを使ってレベル4対応の自動運転車両を開発している。

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DRIVE Hyperionは、コンピューティング、センサー、ネットワーキング、安全システムを統合した標準化されたリファレンスアーキテクチャを提供する。これにより、自動車メーカーやモビリティ企業は、検証サイクルを加速し、グローバルな展開戦略を効率的に進めることができる。

同社の創業者でCEOのジェンスン・フアン氏は「自動運転車の革命が到来した。初の数兆ドル規模のロボティクス産業だ」と述べた。「NVIDIA Hyperionプラットフォームとアルパマヨのオープンなリーズニングモデルは、車両が周囲を認識し、複雑な状況をリーズニングし、安全に行動する能力を提供することで、スケーラブルなレベル4の自動運転を実現する」と語った。

日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車

日産自動車は、Wayveソフトウェアを搭載したレベル4自動運転車両プログラムを開発している。いすゞ自動車とティアフォーは、NVIDIA DRIVE AGX Thor SoCを活用したレベル4自動運転バスの開発で協力している。

いすゞの自動運転レベル4バスいすゞの自動運転レベル4バス

さらにエヌビディアは、Amazonと協力してNVIDIA DRIVE AGXアクセラレーテッドコンピューティング上のマルチモーダルエッジAI機能を搭載したAlexaカスタムアシスタントを進化させている。これにより自動車メーカーは、プライバシーを考慮した車内環境インテリジェンスとパフォーマンスの向上を実現できる。

Uberとの提携も拡大し、2028年までに4大陸28都市でフルスタックのNVIDIA DRIVE AVソフトウェアを搭載した自動運転車を展開する計画を発表した。展開は2027年前半にロサンゼルスとサンフランシスコのベイエリアで開始される。

Bolt、Grab、Lyftなどのモビリティリーダーも、NVIDIA DRIVE Hyperionを活用して自動運転モビリティの取り組みを加速させている。

新たに発表されたNVIDIA Halos OSは、DRIVE Hyperion上で量産対応のスケーラブルな自動運転を実現する汎用的な安全基盤を提供する。ASIL D認定のDriveOS基盤上に構築された統合型の3層構成の安全アーキテクチャは、安全ミドルウェアと展開可能な安全アプリケーションを統合している。

エヌビディアはまた、Alpamayo 1.5を発表した。これは安全で透明性のあるリーズニングベースの自動運転車を構築するためのAIモデル、シミュレーションフレームワーク、フィジカルAIデータセットのオープンポートフォリオであるNVIDIA Alpamaoyoを、インタラクティブで指示可能なリーズニングモデルとして拡張する大規模なアップグレードだ。

Alpamayo 1.5は、運転動画、エゴモーション履歴、ナビゲーションガイダンス、自然言語プロンプトを入力として受け入れ、リーズニングトレース付きで運転軌跡を出力する。これにより開発者は、ナビゲーションとテキストプロンプトを介して直接動作を制御し、制約を指定できる。

今年初めのリリース開始以来、Alpamaoyoは世界中で10万人以上の自動車開発者によってダウンロードされている。

リーズニングベースの自動運転車をテストして検証するには、実世界の運転の多様性をカバーした高精度なシミュレーションが必要だ。NVIDIA Omniverse NuRecは、実世界のデータを取り込み、インタラクティブなシミュレーションを再構築してレンダリングする3D Gaussian Splattingの技術群である。

NVIDIA NGCカタログで一般提供が開始されたNuRecは、手動でワールドを構築するための時間とコストをかけずに、自動運転開発者がリーズニング動作をストレステストし、エッジケースをシミュレーションできるようにする。

51WORLD、dSPACE、Foretellixなどの大手自動運転ツールチェーンプロバイダーは、シミュレーションソリューションにNuRecを統合している。Voxel51は、ポルシェリサーチなどの顧客向けのフィジカルAIワークベンチでNuRecを活用しており、Parallel DomainはNuRec Fixerモデルを活用して再構築パイプラインを強化している。

《森脇稔》

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