【BYD シーライオン6】600km走ってわかった長距離クルーザーとしての素性と、浮かび上がった改善の余地

和歌山県・高野山で行われたBYDの電気バス『K8 2.0』の納車式を取材するにあたり、往復の足としてBYD『シーライオン6』を使った。往路は4WD、復路はFWDである。

【画像】BYD シーライオン6

シーライオン6には以前の試乗会で触れているが、4WDは今回が初めて。しかも試乗会レベルの短時間試乗と、雨あり渋滞あり山道ありの長距離実走とでは、見えてくるものがまるで違う。カタログや短時間試乗では見逃せても、ロングランでは誤魔化せない部分が必ず出る。象徴的だったのがUSBポートの位置。

フロントにはタイプAとタイプCがそれぞれ1ポートずつ備わるが、これがセンターコンソール下の奥まった場所にある。はっきり言って使いにくい。USBケーブルを差すのも、USBメモリーを抜き差しするのも、いちいち手探りでやるしかない。

USBポートが見えづらい場所にあるため、手探りで取り付ける人が多く、周囲が傷だらけだ

ワイヤレス充電やApple CarPlay、Android Autoを使う人なら看過できるかもしれないが、そうでない使い方では不満がきっちり残る。デザイン優先の手法は工業デザインとしてはいただけない。

一方でドライビングポジションは悪くない。ステアリングはチルト＆テレスコ、運転席は8ウェイ電動調整で、姿勢はかなり正確に合わせ込める。シートは見た目にスポーティではないが、長距離で身体を預けると案外しっかりしている。派手さはないが、実用上はきちんと仕事をするタイプである。また、ラゲッジスペースも広く、多くの荷物を載せられる。

◆長距離クルーザーとしての素性のよさと、ACC制御の◯と×

BYD シーライオン6

横浜を発ち、和歌山県紀の川へ向かう。試乗車は前日から使われていたため、出発時のSOCは93％。メーター表示の航続距離はガソリン分が818km、総航続距離が894kmで、数字のうえでは余裕がある。エアコンはオン、回生ブレーキは強、SOC設定は25％でスタートした。

SOC設定とはバッテリーをどこまで使うかという設定。25％がもっともバッテリーを使える設定で、SOC25％までに設定すると26％まではEV走行が可能、25％になるとハイブリッド走行に切り替わる。ただし、渋滞路などEV走行が圧倒的に有利となる場合は10％台までEV走行をすることもある。

往路はかなり強い雨に遭遇したが、高速域での安定性は高い。4WDであることも効いているのだろう。新東名の120km/h区間をACCで巡航しても落ち着きは崩れず、長距離クルーザーとしての素性のよさは感じられた。

BYD シーライオン6

ただしACCの制御には若干不満もある。まず、先行車に追いついたときの減速開始が遅い。しかも初期制動が弱い。弱く、弱く、最後に少し強く、という帳尻合わせのような減速である。これでは安心感が薄い。もっと早めに減速へ入り、一定感のあるブレーキングをしたほうがはるかに自然である。さらに巡航中にも、速度を厳密に合わせようとしているのか、微妙な加減速を繰り返す場面があった。1km/hの差を神経質に追いかける必要はない。少し遊びを持たせた制御のほうが、乗員にとっては圧倒的に快適である。

レーンキープ機能はICC（インテリジェントクルーズコントロール）として独立したスイッチで作動する。ここは悪くない。むしろ好印象だったのは、ACCやICC使用中にウインカーを出しても勝手に追い越し加速を始めない点である。最近はドライバーより先回りしたがる制御が増えているが、あれは余計なお世話である。追い越しで加速するかどうかはドライバーが決めればいい。シーライオン6はその点、余計な気を回さず淡々と走る。こういうクルマのほうが結局は扱いやすい。

◆約600kmの走行で実燃費13.3km/リットル

充電するBYD シーライオン6

途中、伊勢湾岸道の刈谷PAで昼食と急速充電を兼ねて休憩した。PHEVなので充電は必須ではないが、運用実態の確認も含めての行動である。そこで残念な場面も見た。充電器に接続せず、ただ駐車だけして立ち去るEVがいたのだ。EV優先スペースとは、EVという車種のための駐車場ではない。充電という行為のためのスペースである。この基本すら共有されていない現実は、インフラ以前の問題である。

雨天時にはもうひとつ気になる症状が出た。窓の曇りである。前後デフロスターを全開にしても、解消には時間がかかった。これは快適性の問題であると同時に、安全性の問題でもある。のちに確認するとBYD車では比較的よく聞く話のようなので、解消に向けての努力を求めたい。

曇り除去性能はもう少し高性能であってほしい

渋滞時の印象は悪くない。低速域でもACCが使えるため疲労は少ないし、シリーズパラレルPHEVのメリットも出る。低速では実質的にシリーズ走行となるため、SOCが下がっていてもエンジンは発電に回り、駆動はモーター主体で滑らかである。17％までSOCが落ちた場面でも、走りそのものがガサつく感じはなかった。ここは電動車らしい美点である。

往路の総走行距離は前日分を含めて595km。給油量は34.7リットル、急速充電は1回でSOC42％分、電力量にすると約7.9kWhである。さらに前日スタート時の満充電分を加味すると、使用電力量は合計21.6kWhとなった。ここから逆算すると電費は約6.1km/kWh、電気で走った距離は約131.8km。残りをエンジン走行分として計算すると燃費は13.3km/リットルとなる。Dセグメント級クロスオーバーSUVとして極端に悪い数字ではない。だが、ガソリン車として見れば平凡であり、PHEVとして見てようやく納得できる水準である。言い換えれば、電動化の恩恵をうまく使ってこそ意味があるクルマということだ。

◆PHEVであるシーライオン6の本質

BYD シーライオン6

2日目は高野山へ向かった。タフなワインディングロードが続いた。だが、モーターの駆動力には不満が出ない。登坂路でも力感は十分で、この点はさすがである。ただし、足もとには不満が残る。標準タイヤのグリップがもうひとつで、車体側のポテンシャルを受け止め切れていない。ワインディングではその甘さが隠せない。もっとしっかりしたタイヤを履けば、走りの印象は確実に引き締まる。現状ではクルマが悪いというより、タイヤがクルマに追いついていない。

復路はFWDに乗り換え、「できるだけ電気主体で走る」と決めて東京方面へ向かった。SOCが25％まで落ちたら次の充電ポイントで充電、基本は80km/h巡航というルールで進めたが、結論から言えば、この使い方は効率が悪い。走行距離507kmに対し、急速充電は6回、充電量は49.9kWh、ガソリン使用量は4.8リットル。数字だけ見れば電気をうまく使ったように映るが、問題はコストと時間である。

BYD シーライオン6

高速道路上のビジター料金で計算すると、急速充電の電気代はかなり高くつく。宿泊地での普通充電分やガソリン代まで含めると、往路とほぼ変わらない水準になった。しかも急速充電は1回30分で、6回なら合計3時間を要する。つまり、PHEVで長距離移動中に律儀に急速充電を繰り返しても、安くもなければ速くもないのである。むしろ面倒が増えるだけだ。

だが、シーライオン6の本質はそこではない。日常ではEV的に使い、遠出ではエンジンを含めて一気に走る。これが正しい。長距離で充電器を渡り歩く使い方は間違いだ。クルマ自体は静かで、滑らかで、高速でも安定している。細かい部分では改善の余地があるが、全体としての印象はかなりいい。

BYD シーライオン6

諸星陽一｜モータージャーナリスト

自動車雑誌の編集部員を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストとなる。20歳代後半からは、富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。サーキットでは写真撮影も行う、フォトジャーナリストとして活動中。趣味は料理。