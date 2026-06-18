“クルマ好き”の不変の居場所！ 4×4エンジニアリングが描くヨンクカルチャー

WEKFESTの会場では、視線は間違いなく自分の身長より低い位置ばかりに向く。磨き込まれたボディ、地面スレスレまで落とされた車高、繊細なツラ合わせ。スタンス、USDM、スポーツコンパクト。このイベントには、そうしたカルチャー特有の美学が濃密に漂っている。

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◆低いクルマの祭典で、ランクル250が放っていた存在感

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そんな空間の中で、異様な存在感を放っていた1台があった。4×4エンジニアリングサービスのトヨタ『ランドクルーザー250』だ。

高さはゆうに2メートルに迫る勢いだ。巨大なタイヤにワイドなシルエット。詳しく聞いてみると、ほぼノーマルのランクル250を、バネとショックだけで60ミリのリフトアップ。それに20インチホイール（ブラッドレー・フォージド匠）＋42インチのタイヤとが組み合わさって、迫力満点の1台になっていた。明らかにジャンルが違う。にもかかわらず、多くの来場者が足を止め、カメラを向け、車両の周囲にはひっきりなしに人がいた。

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「普通の展示をしても、こういうイベントでは埋もれちゃいますからね」笑いながらそう話してくれたのは、4×4エンジニアリングサービスの木村義和（きむら・よしかず）さんだった。

WEKFESTへの出展は今年で3年目。かつては”四駆だけ浮いている”ような感覚もあったそうだ。だが今、会場の空気は少しずつ変わり始めている。木村さんが語っていたのは、単なる四駆人気の話ではなかった。

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むしろ印象的だったのは、「クルマ好きのその先」とでも呼びたくなる感覚だろうか。「うちのスタッフもみんなそうですけど、元々ドリフトとかスポーツカー好きな人間ばっかりなんですよ」

「でも、年齢を重ねて、家族ができたりすると、四駆に乗ってキャンプに行ったりするようになる」その言葉を聞いた瞬間、不思議とこのランクル250が異物には見えなくなった。

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低いクルマに熱狂している若者たちも、いつか人生のフェーズが変わる日が来るかもしれない。仲間と走り回っていた夜の延長線上に、家族との旅やアウトドアという趣味が現れることもあるだろう。そしてその時も、きっと彼らは「クルマを好きでいたい」と思うのだ。

WEKFESTの会場で4×4エンジニアリングサービスが見せていたのは、単なるリフトアップスタイルではない。クルマ好きであり続けるための、未来の形だった。

◆時代を超えて受け継がれるもの──競技が育てた本物

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だが、4×4エンジニアリングサービスが見せていた世界は、単なる”アウトドアブーム”とも少し違っていた。そう感じたのは、WEKFESTの翌週に行われた別イベント、FIELD STYLE TOKYOでの彼らの出展を見た後だった。

その会場で話を聞かせていただいた楠神卓（くすがみ・たく）社長の言葉から感じたのは、「流行」ではなく、もっと長い時間軸の中で育まれてきたブランド哲学だ。

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「クルマが変わるだけで、行ける場所が変わるんですよ」そう語りながら楠神社長は、リフトアップや大口径タイヤの意味を、単なる見た目のカスタムとしてではなく、”体験を広げるためのもの”として説明してくれた。

森のさらに奥の道。普通車では躊躇してしまう道。これまでなら引き返していた場所へ行けるようになる。それは、ただ機能性が増すという話ではない。クルマが変わることで、人の行動や景色、人生の楽しみ方そのものが変わっていくという感覚だった。

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一方で、4×4エンジニアリングサービスのものづくりには、確かな”競技の血統”も流れている。「ブラッドレー」と名付けられたオリジナルホイールやサスペンションは、もともと海外・国内のクロスカントリーラリーなどに積極的に投入され、確かな実績を積み重ねてきた。オフロード競技の世界で「壊れないこと」「走り切ること」を求められながら進化してきたものだという。

「元々の目的はドレスアップじゃないんですよ。全て競技で生き残るために生まれてきたものなんです。だから本物でないと生き残れない」楠神社長の言葉が、真に迫る。

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確かに会場で見たブラッドレーは、声高に主張するホイールではなかった。だが、独特なブロンズや無骨な5本スポークには、長年オフロードを走り続けてきたブランドだけが持つ説得力が宿っていた。

さらに面白いのは、彼らが”伝統”だけを守ろうとしているわけではないことだ。「変わり続けるけど、芯の部分は変わらない」ブランド創業から50年以上の時が経ち、今なおその精神を育み続けている社長の言葉にも重みがある。

流行を追いかけるのではなく、次の世代にも残っていくものを作る。その思想があるからこそ、4×4エンジニアリングサービスのクルマやパーツには、“本物”としての、さらに”カルチャー”としての匂いが宿るのだと思う。

◆旅と仲間がつくるヨンクカルチャー

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FIELD STYLEの会場で、もうひとつ強く印象に残った存在があった。4×4エンジニアリングサービスとの絆が深い、サンワークスによるランドローバー『ディフェンダー』だ。

ヴィンテージ感をにじませたマットカラーのボディ。無骨なのに洗練されていて、”ザ・オーバーランドスタイル”というアウトドアカスタムでありながら、どこか都会的な空気も漂わせている。

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この車両を手掛けたサンワークス代表の出路渉（でじ・わたる）さんは、「移動手段ではなく、仲間みたいな存在」としてクルマを捉えているという。

「行きたい場所に連れて行ってくれる、一緒に旅する仲間なんですよね」その言葉が、とても自然に腑に落ちた。彼らが作っていたのは、”見せるためのカスタムカー”というよりも、人生を一緒に走るためのクルマだと感じられたからだ。

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しかも、この世界がひとつのブランドだけで完結していないことがさらに深みを加える。4×4エンジニアリングサービスの「ブラッドレー・フォージド匠」。TOYO TIRESの「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」。IPFのライト。サンワークスの架装。それぞれ異なるブランドでありながら、根底に流れている価値観はどこか近い。

「ちゃんと使えること」「本物であること」そして、「旅に出たくなること」。その思想が重なり合うことで、ひとつのカルチャーが形作られているように見えた。中でも、楠神社長が”最高峰モデル”として語っていた「ブラッドレー・フォージド匠」は象徴的な存在だった。ディフェンダーにも装着されているホイールである。

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ブラッドレーシリーズの頂点として開発されたその鍛造ホイールは、名前にも込められているとおり、”クラフトマンシップ”そのものだという。

ひと目で匠と分かるブロンズカラーも、派手さを狙ったものではない。でも不思議と目が吸い寄せられる。競技の世界で鍛えられてきた無骨さと、日本的な美意識が同居している造形がすべてを物語っていた。

そして今、そのホイールはアメリカやオーストラリア、中東など、世界中のオフロードシーンへと広がり始めている。

「海外へ行った時に、自分たちが作ったホイールを履いてくれているのを見るとめちゃくちゃ嬉しいですよ」そう語る楠神社長の表情からは、”売れた”こと以上に、”文化として受け入れられている”ことへの純粋な喜びが伝わってきた。

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WEKFESTとFIELD STYLE。一見するとまったく違うイベントだ。だが、その両方に足を運んで見えてきたのは、「クルマを好きでいたい」という気持ちは、年齢やジャンルを越えてつながっていくということだった。

4×4エンジニアリングサービスがつくっているのは、ホイールやサスペンションだけではない。人生のフェーズが変わっても、クルマを好きでい続けられる場所そのものなのかもしれない。