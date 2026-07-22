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トヨタ『ランドクルーザー60』、角目の「ボディタイプ2」追加…京商「KC10」1/10電動クローラーに

・京商は1/10電動ラジオコントロール4WD「KC10シリーズ」新ボディタイプ2を発売する

・トヨタ ランドクルーザー60の後期型（角目ヘッドライト）を再現し、ULTRA SCALE BODY PLUSを採用する

・発売は2026年7月下旬、価格は7万4800円（税込）でレディセットとして販売する

1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2
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  • 1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2
  • 1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2

京商は、1/10スケール電動ラジオコントロール4WD「KC10シリーズ」のトヨタ ランドクルーザー60 レディセットについて、新ボディバリエーション「ボディタイプ2」を7月下旬に発売する。

【画像】1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2

1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ21/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2

発売中の「ボディタイプ1」に続く展開で、ボディタイプ2では1987年のマイナーチェンジ以降の後期型（角目ヘッドライト）を再現する。

KC10シリーズは、凹凸の多い岩場や荒れ地などを走破するクローリング向けの1/10電動モデルで、完全新設計シャシー「KC10」を採用する。剛性の高いプレス成型スチール製メインフレームに、フロント3リンク＋ラテラルロッド、リヤ4リンク式サスペンションを組み合わせ、シャフト駆動の4WDシステムと連動して悪路での走行性能を高める。

1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ21/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2

レディセットとして、組み立て完成済みのシャシーと塗装・デカール貼り済み、カット完了のボディが用意される。送信機を含むR/Cメカも付属し、ホイラータイプのSyncro 2.4GHz KT-231P＋送信機が同梱される。

ボディは、ポリカーボネートボディに穴を開けずに造形美を追求する「ULTRA SCALE BODY PLUS」を採用する。シュノーケル、フロントグリルのTOYOTAロゴ、2本ブレードのワイパー、プッシュバー、ルーフラック、リアラダーなどの実車ディテールも再現する。

1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ21/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2

商品情報は、品名が「1/10スケール 電動ラジオコントロール4WD KC10シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ2」。価格は7万4800円（税込）。なお走行用バッテリーと充電器は別売りとなる。

《森脇稔》

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