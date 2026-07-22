「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」、新作を7月24日発売…『ランドクルーザーFJ』Tシャツも

トヨタ・コニック・プロは、『ランドクルーザー』の公式ライフスタイルアイテム「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」の新作を、7月24日（金）13時よりオンラインストアおよび一部のトヨタ販売店にて順次販売する。

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同コレクションは、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティや世界観をプロダクトに落とし込んだ公式アイテムだ。

新作は「Gear Up ＆ Go Anywhere」をテーマに、アクティブな移動シーンを想定した計8型を用意する。『ランドクルーザーFJ』をデザインしたTシャツや、電動パーソナルモビリティ「LAND HOPPER」の利用シーンをイメージしたボディバッグ、ジェットキャップなどをラインアップする。

また、ランドクルーザーの75周年プロジェクトの一環として、限定アイテムを一部のトヨタ販売店やイベント、POP-UP STOREなどで発売する。

POP-UP STOREは、横浜と岡山の高島屋で開催する。横浜高島屋は2026年7月15日（水）から7月26日（日）まで、岡山高島屋は2026年7月31日（金）から8月9日（日）まで。

LAND CRUISER “FJ” TOUR TEE / ランドクルーザー”FJ”ツアーTシャツ

主な新作として、2026年に発売されたランドクルーザーFJをモチーフにした「LAND CRUISER “FJ” TOUR TEE」（6930円）や、ナイロン素材の「JET CAP」（5500円）などを展開する。

そのほか、7月31日発売予定の「TEXTURED LOGO TEE」「NYLON TECH ACTIVE TEE」「LC60 ARCHIVE POLO」、9月発売予定の「TECH PACKABLE JACKET」「TECH CROSS BODY BAG」も用意する。なお、アイテムの発売日は変更となる場合があるとしている。