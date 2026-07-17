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アルパイン、トヨタ『ランドクルーザー FJ』専用デジタルミラー取付けキットを8月下旬発売

10型ドライブレコーダー搭載デジタルミラー（DVR-DM1000A2-IC）装着イメージ
  • 10型ドライブレコーダー搭載デジタルミラー（DVR-DM1000A2-IC）装着イメージ
  • ランドクルーザー"FJ"専用オープニング画像　※オープニング画像はアルパインホームページからダウンロード
  • トヨタ『ランドクルーザー FJ』専用デジタルミラー取付けキット「KTX-M01-FJ-J240」

アルパインマーケティングは、トヨタ『ランドクルーザー FJ』（2026年5月～）専用のドライブレコーダー搭載デジタルミラー取付けキット「KTX-M01-FJ-J240」を8月下旬より全国のアルパイン製品取扱店で発売する。価格は4180円（税込・取付費別）。

【画像】『ランクルFJ』専用デジタルミラー取付けキット「KTX-M01-FJ-J240」

同キットは純正ミラー交換タイプで、ランドクルーザー FJの室内イメージを損なわずに装着できる設計となっている。デジタルミラーによる後方の鮮明な映像表示と、前後2カメラによる高画質なドライブレコーダー録画機能が組み合わされている。

なお、12型デジタルミラーはサンバイザーに干渉するため、10型の使用が推奨されている。キットには専用取付けアーム、リアカメラ取付け用型紙、取付け用部材が含まれる。

ランドクルーザー&quot;FJ&quot;専用オープニング画像　※オープニング画像はアルパインホームページからダウンロードランドクルーザー"FJ"専用オープニング画像　※オープニング画像はアルパインホームページからダウンロード

起動時にランドクルーザー FJのフロントマスクが表示される車種専用オープニング画像にも対応しており、アルパインの公式ウェブサイトから新製品キット発売後にダウンロード可能となる予定。

使用上の注意点として、純正ミラーに内蔵された機能が交換後に使用できなくなる場合がある。対応するドライブレコーダー搭載デジタルミラーはDVR-DM1200A2 / DVR-DM1000A2シリーズおよびDVR-DM1246A / DVR-DM1046Aシリーズとなっている。

《ヤマブキデザイン》

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