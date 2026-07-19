『ジムニー』のレトロカスタム、アルパインスタイル『ベアス』シリーズに「丸型2灯」モデル登場

アルパインスタイル・キャルズモーターが手がけるスズキ『ジムニー』ベースのオリジナルカスタマイズカー『Beas（ベアス）』シリーズに、新デザイン「丸型2灯モデル」と「個別キット（フロント・リア）」「メッキレスモデル」が追加され、7月より販売が開始される。

【画像】アルパインスタイル・キャルズモーター『ベアス』シリーズ

Beasシリーズは、カリフォルニアの海岸線を走るアメリカンクラシックなスタイリングをコンセプトとしたオリジナルカスタマイズカーで、スズキ・ジムニーをベースとした「Beas」、ジムニー シエラ対応の「Beas+（ベアスプラス）」、ジムニー ノマド対応の「Beas+L（ベアスプラスエル）」の3グレードで構成される。

今回新たに追加された丸型2灯モデルは、純正ライトを使用した丸型2灯デザインが採用されており、クラシカルで愛嬌のある表情がネオクラシックな世界観を引き立てる。従来の角型2灯モデル・角型4灯モデルと合わせ、計3種のフロントデザインから選択できるようになった。

アルパインスタイル・キャルズモーター『ベアス』丸型2灯モデル

個別キットは、フロント（グリル・バンパーのセット）とリア（テールランプセット）がそれぞれ単体で購入できるバリエーションで、フルキットとの組み合わせによるオリジナルカスタマイズが可能となる。なお、組み合わせによってはウインカーランプがハイフラッシャー状態になる場合があり、その際はウォーニングキャンセラー等の併用が推奨されている。

メッキレスモデルは未塗装状態で提供され、オーナー自身や架装店舗でマットブラックなど好みの色に塗装することで、唯一無二のカスタムが楽しめる（塗装は必須）。

対応車種はスズキ『ジムニー』（リアソナーなし1～3型・リアソナーあり4型）、スズキ『ジムニーシエラ』（リアソナーなし1～3型・リアソナーあり4型）、スズキ『ジムニー ノマド』（1型）。ただし、ハロゲンヘッドランプ装備車およびヘッドランプウォッシャー無し車には装着できない。

アルパインスタイル・キャルズモーター『ベアス』角型4灯モデル

アルパインスタイル・キャルズモーター『ベアス』角型2灯モデル

メッキレスモデルを含むフルキットおよび個別キットのボディキットライン・ラインナップの価格はすべてオープン価格。

コンプリートカーの標準装備には、アルパイン ディスプレイオーディオ（DA7Z）、バックカメラ（HCE-C1000Dシリーズ）、ビルトインHDMI/USB（KCU-Y630DA-LED-A 2）、ETC車載機（HCE-B063）、タイヤホイールセット（ムーンクローム）が含まれる。

販売はアルパインスタイル福岡R3、広島183、大阪171、名古屋155、横浜246、埼玉R4、東京、千葉R16、福島いわきR20、仙台R4、沖縄の全国11店舗およびCal's Motor取扱販売代理店で行われる。