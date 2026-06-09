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通信型カーセキュリティ「スマートブロッカー2nd」、旧車・ネオクラ車へ対応拡大…『シルビア』や『スカイラインGT-R』にも

GMSの通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」
  • GMSの通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」
  • 「スマートブロッカー2nd」対応車種
  • 「スマートブロッカー2nd」対応車種
  • 「スマートブロッカー2nd」は、スマートフォン1つで、遠隔から起動制御し、位置情報の確認、異常検知などを行うことができる車両盗難防止商品
  • 通信型ならではの車両盗難対策と万が一の際にも次の手が打てる通信型カーセキュリティ製品

グローバル・モビリティ・サービス（GMS）の車両盗難防止製品「スマートブロッカー2nd」に、ネオクラシック車を中心とした旧車への対応が拡大され、販売が開始された。

【画像】通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」

近年、1980年代から2010年代に生産されたキーシリンダー式の旧車・ネオクラシック車オーナーから、同製品への取り付け要望が多く寄せられていた。旧車は年式や車両状態によっては車両保険への加入や十分な補償の設定が難しいケースもあり、盗まれたら買い直すことが難しいことから、盗難対策への関心が高まっている背景がある。

今回の対応拡大で取り付けが可能になった車種の例として、日産『シルビア』（S15）、日産『スカイラインGT-R』（BNR32）、トヨタ『チェイサー ツアラーV』（JZX100）、トヨタ『ランドクルーザープラド』（KJZ78W）などが挙げられている。取り付けを希望するオーナーは、GMSの相談窓口に問い合わせることで「特殊取付対応店」が案内される方式だ。

「スマートブロッカー2nd」は、スマートフォン1つで、遠隔から起動制御し、位置情報の確認、異常検知などを行うことができる車両盗難防止商品「スマートブロッカー2nd」は、スマートフォン1つで、遠隔から起動制御し、位置情報の確認、異常検知などを行うことができる車両盗難防止商品

スマートブロッカー2ndは、スマートフォン1台で遠隔からの起動制御、位置情報の確認、異常検知などが行える通信型カーセキュリティ製品。キーエミュレーター、CANインベーダー、コードグラバー、リレーアタック、イモビカッターといった巧妙化する盗難手法にも対応した安全な遠隔起動制御技術が搭載されている。

旧車は車両そのものの価値に加え、部品の希少性やオーナーの思い入れも含めて代替が利きにくい存在とされる。今回の対応拡大により、最新車種からネオクラシック車を中心とした旧車まで、より幅広い車両オーナーに新たな盗難対策の選択肢が提供されることになる。

GMSの通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」GMSの通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」
GMSの通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」GMSの通信型カーセキュリティシステム「スマートブロッカー2nd」
《ヤマブキデザイン》

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