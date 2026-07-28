トヨタ・コニック・プロ、ランドクルーザー公式ライフスタイルアイテムなど販売へ…「ワテラスの夏祭り2026」出展

トヨタ・コニック・プロは、7月30～31日に東京都千代田区の複合施設「ワテラス」で開催される「ワテラスの夏祭り2026」に出展すると発表した。

同社は本社拠点を置く神田淡路町の地域活性・地域貢献を目的に、安田不動産の協力のもと参加する。昨年10月に続く取り組みで、地域資源を活用した共創も視野に連携を深めるとしている。

出展では、複数のブースを通じてプロジェクトや取り組みを体験できる内容を用意する。

【LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSブース】

ランドクルーザー公式のライフスタイルアイテムを販売する。トヨタの旧車関連商品も扱い、夏祭り限定の特別価格商品を用意する。

【トヨタイムズスポーツ抽選会ブース】

トヨタのオウンドメディア「トヨタイムズ」から派生したスポーツ特化のオウンドメディア「トヨタイムズスポーツ」を紹介する。アプリをダウンロードすれば参加できる、ハズレなしの抽選会を実施する。

【mobipa!宮古島ブース】

宮古島の移動手段や体験を予約・決済できる観光サービス「mobipa!宮古島」を体感できる。貝殻を使ったオリジナルフォトフレームづくり体験を行い、アンケート回答者には特典を配布する。

【トヨタ・コニック・プロ×ZETA DIVISIONブース】

2025年7月にZETA DIVISIONとパートナーシップ契約を結び、マーケティング連携を開始した。イベント当日は、ZETA DIVISION所属の佐々木虎士郎選手が来場し、e-Motorsports「グランツーリスモ」を体験できる。

また、トヨタが全国で展開する環境活動「TOYOTA SOCIAL FES!!」がゴミステーションを提供し、環境取り組みのパネル展示も行う。TOYOTA SOCIAL FES!!は地域課題をテーマにした参加型アクションプログラムで、2012年から全国47都道府県で実施している。

イベントは「ワテラス広場・淡路公園」（東京都千代田区神田淡路町二丁目101、105番地）で開催される。実施時間は17:00から21:00で、ワテラスキッズは16:00から19:00。小雨決行で荒天中止とする。