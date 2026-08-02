【スズキ ジムニーノマド 新型試乗】「一芸あり」なクルマを乗りこなす楽しみがある

スズキ・ジムニー ノマドFC（4WD/4AT）／ジムニー ノマドFC（4WD/5MT）【試乗記】

“ジムニー史上初”となる、5ドアのロングボディーで人気を博す「スズキ・ジムニー ノマド」。快適な後席と広い荷室空間が自慢のファミリーの新顔に、はたして死角はないのか？ このクルマの本領であるオフロードも走行し、その実力をつまびらかにした。

つくり込まれた後席の居住性

初代の登場は大阪万博と同じ1970年。ということはかれこれ60年近い歴史を刻み続けるジムニーの、その変遷のなかでサイズの異なるバリエーションモデルがなかったわけではない。1980年代あたまの第2世代SJ型には、ホイールベースを340mm伸ばした2座のピックアップトラックという車型が少数ながら日本でも販売された。このベッドに幌（ほろ）やレジントップを被せた貨客両用車が、「ジプシー」の名前で長年インドで親しまれていたことをご存じの方もいらっしゃるかもしれない。

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が、純然たるパッセンジャーユースの5ドアとして、スズキが車台も上屋も新規設計したケースは初めてだ。そういう点においてノマドは、新しいジムニーの歴史を飾るモデルでもある。

ノマドの寸法データを見ていてちょっと目にとまるのは、ベースともいえる3ドアモデルに対してホイールベースが340mm延長されていることだ。そこに最適値があるのか、あるいは偶然なのか、前述のSJ型ロングシャシーと数値がほぼ変わらない。この伸ばししろをノマドはすべてキャビンスペース、後席および荷室の拡張に振り分けている。窓が全開閉できて足入れもきちんと考慮したリアドアを配するために、フロントドアも専用につくり直された。

181cmの大男がドラポジをとったうえで、その後席に座ってみると、さすがにヒザまわりに余裕はない。が、後席座面が高く持ち上げられたシアターポジションのおかげもあってか、姿勢的、視界的にはロングドライブでも我慢できそうな環境がもたらされている。そのぶん天井は近くなるが、座高には自信のある筆者でも天張りに頭が触れるほどではなかった。ちなみに、後席まわりにエアコンの吹き出し口やUSB端子などのおもてなしはまるで備わらないが、カー用品などを工夫して快適化するのも、ジムニーに乗る楽しみのひとつだと思う。

2025年1月に日本に導入された「ジムニー ノマド」だが、注文が殺到したことから発表直後に受注を停止。生産台数を3300台／月に増やすなどの施策を行い、2026年1月30日に、仕様変更の発表とともにようやく受注が再開された。

地味だけれど重要な品質へのこだわり

前席まわりの環境や装備については、ベースたる3ドアとほぼ相違はない。厳密にはBピラーの位置がやや前方に移動しているが、これによる視界の差異は無視できるレベルだろう。2025年秋からオプションで採用された9インチのインフォテインメントシステムはノマドにも適用されるが、カメラなどの視界補助はバックモニターのみとなる。

内外装の樹脂部品の質感は、日本生産の「シエラ」と比べても著しい見劣りは感じられない。よくよく見比べればダッシュボードのシボ感やテカリなどがわずかに違うかと思うくらいだが、これも光線の加減によるものか定かではないほどに微細な印象の差だ。唯一気になったのはアルミホイールの塗装輝度やスポークのエッジの違いだが、これもエンジニアによればまったく同じスペックだというから、気にするところではないのだろう。1型の立ち上がりでは塗装品質などで不安定なところもあったと聞くが、現在は湖西や相良工場でのPDI（Pre-Delivery Inspection：納車前検査）において不具合が問題になることはないという。

インド生産となるノマドの、品質にまつわるエピソードのひとつが「におい」だ。部品の接着剤や洗剤などに由来するものはもちろんだが、当然ながら生産地にはおのおのの場の生活に根ざした空気がある。たとえば海外から来日した外国人がまず感じるのはしょうゆのにおいだと聞くが、われわれも海外の空港に降り立てばまず感じるその国のにおい……というのがインドにもあるわけだ。

具体的には、スパイス的なにおいというのが、スズキでもかつて「バレーノ」の輸入時に販売店やユーザーから指摘されたという。そこでノマドの日本仕様の生産にあたっては、製造レベルから無臭にこだわり、念押しのために脱臭効果のある素材も織り込んでにおい消しを徹底しているそうだ。……と、説明されるまで意識が向かないほど、たしかにノマドの車中で違和感を覚えることはなかった。

2026年1月の仕様変更では、9インチのディスプレイオーディオをオプション設定。メーターパネルに装備されるインフォメーションディスプレイもカラー化された。

シエラとは明確に異なる乗り味と走り

ノマドのパワー＆ドライブトレインやトランスファーに変更はないが、走破性を示すスペックを見てみると、2型ではランプブレークオーバーアングルが2度後退し23度となっている（シエラは27度）。これは車外騒音対策の一環で、トランスファーのギアノイズを抑えるべく消音材を張り込んだカバーを取り付けたためだ。その素材自体は曲げ板を用いていて、地面との接触時にはガード的な役割も果たす強度を確保している。

悪路での試乗でまず気づくシエラとの違いは、乗り心地だ。ロングホイールベース化によるバウンドの柔らかさはもちろん、タイヤが路面にタッチする際のショックも相当優しく感じられる。おそらくは骨格寸法やボディー剛性と足まわりのチューニングが、うまくかみ合っての印象なのだろう。

試乗は時折雨が混じる天候のもとで行われ、路面には一部ぬかるんだところもあったが、ジムニーの走破性は相変わらず強烈で、ノーマルのオールテレインタイヤでもモーグル路をグイグイと苦もなく越えていく。その際の姿勢のフラット感もシエラとは一線を画するところで、ここでも寸法が効いていることを実感させられた。反面、さらに厳しい環境になれば、姿勢を積極的に傾けて脚を路面に圧着していく3ドアの側に確実に歩（ぶ）があるだろうと、そんな印象を抱いたのも事実だ。

さりとて、大人4人が荷物とともに移動しながら、これ以上は無理と思うような狭所難所を苦もなく走り切る能力は備えている。それだけでもノマドは特殊な技能を備えたクルマといえるだろう。一方のオンロードで明確な弱点として感じたのも、やはりホイールベース由来の小回りの利かなさや操舵量の多さだが、それは一芸ありのクルマを乗りこなすクセを克服する楽しみとしておきたい。シエラにも増して動力性能はきっかりポッキリだが、高速移動は賢くなったアダプティブクルーズコントロールにゆるりと委ねて、ピッチングの少ないフラットな乗り味を満喫していれば目的地には快適にたどり着くだろう。現場に行ってからが勝負という3ドアに比べると、前後の道程にもくつろぎが期待できるのがノマドのうま味だと思う。

（文＝渡辺敏史／写真＝郡大二郎／編集＝堀田剛資）

足まわりに関しては、フロントのコイルスプリングのばね定数やダンパーの減衰特性を変更したほか、スタビライザーの径も大型化。車体についても、長くなったラダーフレームの中央部に補強を追加し、マウントゴムを大型化するなどして、増えた車重やロング化した車体に対応している。

テスト車のデータ

スズキ・ジムニー ノマドFC

ボディーサイズ：全長×全幅×全高＝3890×1645×1725mm

ホイールベース：2590mm

車重：1200kg

駆動方式：4WD

エンジン：1.5リッター直4 DOHC 16バルブ

トランスミッション：5段MT

最高出力：101PS（74kW）/6000rpm

最大トルク：130N・m（13.3kgf・m）/4000rpm

タイヤ：（前）195/80R15 96S／（後）195/80R15 96S（ブリヂストン・デューラーH/L 852）

燃費：14.9km/リッター（WLTCモード）

価格：292万6000円／テスト車＝318万1640円

オプション装備：ボディーカラー＜シフォンアイボリーメタリック2 ブラック2トーンルーフ＞（5万5000円）／バックアイカメラ付きディスプレイオーディオ・スズキコネクト装着車（12万8700円） ※以下、販売店オプション フロアマット＜トレー＞（1万7600円）／ドライブレコーダー（3万8940円）／ETC車載器（1万5400円）

テスト車の年式：2026年型

テスト開始時の走行距離：328km

テスト形態：トラックインプレッション

走行状態：市街地（--）／高速道路（--）／山岳路（--）

テスト距離：--km

使用燃料：--リッター（レギュラーガソリン）

参考燃費：--km/リッター

スズキ・ジムニー ノマドFC

ボディーサイズ：全長×全幅×全高＝3890×1645×1725mm

ホイールベース：2590mm

車重：1210kg

駆動方式：4WD

エンジン：1.5リッター直4 DOHC 16バルブ

トランスミッション：4段AT

最高出力：101PS（74kW）/6000rpm

最大トルク：130N・m（13.3kgf・m）/4000rpm

タイヤ：（前）195/80R15 96S／（後）195/80R15 96S（ブリヂストン・デューラーH/L 852）

燃費：13.6km/リッター（WLTCモード）

価格：292万6000円／テスト車＝312万6640円

オプション装備：ボディーカラー＜セレスティアルブルーパールメタリック＞（0円）／バックアイカメラ付きディスプレイオーディオ・スズキコネクト装着車（12万8700円） ※以下、販売店オプション フロアマット＜トレー＞（1万7600円）／ドライブレコーダー（3万8940円）／ETC車載器（1万5400円）

テスト車の年式：2026年型

テスト開始時の走行距離：881km

テスト形態：ロードインプレッション

走行状態：市街地（--）／高速道路（--）／山岳路（--）

テスト距離：--km

使用燃料：--リッター（レギュラーガソリン）

参考燃費：--km/リッター

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