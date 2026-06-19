トヨタ『ランドクルーザー』75周年イベント、特別なランクルも展示…嬬恋村で8月開催

トヨタ自動車が運営する「ランクルBASE」は、『ランドクルーザー』ブランド75周年の幕開けとして、特別イベント『LAND CRUISER 75th ANNIVERSARY DAY』を8月に開催する。参加者の募集は7月12日まで受け付ける。

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イベントは2026年8月1日（土）～2日（日）に実施する。会場は無印良品カンパーニャ嬬恋キャンプ場（群馬県吾妻郡嬬恋村干俣バラギ高原）である。

プログラムは、普段見られない特別なランクル展示を用意するほか、オーナーごとの愛車紹介やストーリーを通じて交流する参加型企画を実施する。

また、参加者が歴代ランドクルーザーのカタログビジュアルの中に入り込む体験型コンテンツ『LAND CRUISER & ME』や、開発者が悪路走破性の思想や技術のポイントを解説する内容も予定されている。

トークセッションとして、開発陣や縁の深い人物が登壇する「SPECIAL TALK SESSION」や、焚火を囲んで自由に会話できる「TAKIBI TALK」も行う。

費用は、テントサイト宿泊プランが1万5000円（同伴者4名まで、同伴者1名につき+3000円）。デイキャンププランは7500円（同伴者4名まで、同伴者1名につき+2000円）である。

募集枠は、宿泊プランが200組、デイキャンププランが100組。応募条件は、ランクルを保有し車検等の法令に違反がないこと、当日にランクルを運転して来場できること、ディーゼル車は地域の条例基準を満たすこと、そしてランクルBASEコミュニティ会員であることとしている。

なお、天候などの事情で開催不能となった場合は中止となる場合がある。プログラムや内容は予告なく一部変更される可能性がある。