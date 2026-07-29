ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『CARTUNE』がオールジャンルミーティングを初開催！ 9月13日に神戸三田で

（イメージ）
  • （イメージ）
  • オールジャンルミーティング「CARTUNE ALL USERS MEET」
  • ダイハツ タフト（オーナー：ラギッドさん）…CARTUNE PickUpCars 2026
  • ニッサン 180SX（オーナー：橋本さん）…CARTUNE PickUpCars 2026
  • スバル レヴォーグ（オーナー：BLUELOVEさん）…CARTUNE PickUpCars 2026
  • トヨタ ハイエース（オーナー小堀さん）…CARTUNE PickUpCars 2026

イードが運営する自動車コミュニティ「CARTUNE」は、オールジャンルミーティング「CARTUNE ALL USERS MEET」を2026年9月13日に神戸三田プレミアム・アウトレット（神戸市）で初開催する。

【画像全6枚】

CARTUNE ALL USERS MEETは、車種やカスタムジャンルを問わず、CARTUNEユーザーが愛車を通じて交流を楽しむコミュニティミーティングだ。

CARTUNEはこれまで「ネオクラオーナーズ」「WHEELISM」「PickUpCars」など、テーマごとのミーティングを各地で開催してきた。今回のイベントは、テーマや車種の枠を超え、すべてのCARTUNEユーザーを対象としたオールジャンルミーティングとして実施される。

会場となる神戸三田プレミアム・アウトレットは、関西屈指のショッピングリゾートとして知られ、多彩なブランドショップや飲食店舗が集まる人気施設だ。参加者は愛車を通じた交流を楽しみながら、ショッピングやグルメも楽しめるロケーションで一日を過ごせる。

CARTUNEは、本イベントを通じてユーザー同士の交流機会を創出するとともに、自動車趣味を通じたコミュニティの活性化と地域の賑わい創出への貢献を目指す。

開催概要は次のとおり。

イベント名は「CARTUNE ALL USERS MEET」。開催日は2026年9月13日。会場は神戸三田プレミアム・アウトレットP8駐車場（兵庫県神戸市北区上津台7-3）。内容はCARTUNEユーザーが愛車を通じて交流を楽しむコミュニティミーティング。主催は株式会社イードCARTUNE運営事務局。

CARTUNEは、自動車オーナーによる愛車紹介やカスタム共有を目的とした、国内最大級の自動車コミュニティサービスだ。画像投稿やパーツレビュー、整備記録の共有を通じて、ユーザーが自身のスタイルを発信できる場を提供している。


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CARTUNE

イード

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews