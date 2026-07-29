『CARTUNE』がオールジャンルミーティングを初開催！ 9月13日に神戸三田で

イードが運営する自動車コミュニティ「CARTUNE」は、オールジャンルミーティング「CARTUNE ALL USERS MEET」を2026年9月13日に神戸三田プレミアム・アウトレット（神戸市）で初開催する。

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CARTUNE ALL USERS MEETは、車種やカスタムジャンルを問わず、CARTUNEユーザーが愛車を通じて交流を楽しむコミュニティミーティングだ。

CARTUNEはこれまで「ネオクラオーナーズ」「WHEELISM」「PickUpCars」など、テーマごとのミーティングを各地で開催してきた。今回のイベントは、テーマや車種の枠を超え、すべてのCARTUNEユーザーを対象としたオールジャンルミーティングとして実施される。

会場となる神戸三田プレミアム・アウトレットは、関西屈指のショッピングリゾートとして知られ、多彩なブランドショップや飲食店舗が集まる人気施設だ。参加者は愛車を通じた交流を楽しみながら、ショッピングやグルメも楽しめるロケーションで一日を過ごせる。

CARTUNEは、本イベントを通じてユーザー同士の交流機会を創出するとともに、自動車趣味を通じたコミュニティの活性化と地域の賑わい創出への貢献を目指す。

開催概要は次のとおり。

イベント名は「CARTUNE ALL USERS MEET」。開催日は2026年9月13日。会場は神戸三田プレミアム・アウトレットP8駐車場（兵庫県神戸市北区上津台7-3）。内容はCARTUNEユーザーが愛車を通じて交流を楽しむコミュニティミーティング。主催は株式会社イードCARTUNE運営事務局。

CARTUNEは、自動車オーナーによる愛車紹介やカスタム共有を目的とした、国内最大級の自動車コミュニティサービスだ。画像投稿やパーツレビュー、整備記録の共有を通じて、ユーザーが自身のスタイルを発信できる場を提供している。