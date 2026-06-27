【CARTUNE】愛車のドライバー目線を投稿しよう！今週の投稿お題は「どんなメーター？」

車好きのためのSNS「CARTUNE」では、毎週ユーザーが参加する投稿お題を実施中。

【画像全5枚】

今週のお題は「どんなメーター？」

みなさんの愛車のメーターは、どんなデザインでしょうか。

アナログやデジタルはもちろん、タコメーターの有無や配置などなど、車種によってそのデザインは様々。

今の愛車を選ばれた理由の1つに「メーターがカッコよかったから！」という方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

今週はそんな、ご自身が一番見る目の前の景色を共有して紹介してみませんか。

【CARTUNEをダウンロードして、「愛車のメーター」を投稿する】

【みんなの「メーター」を見る】

CARTUNEとは？

CARTUNE（カーチューン）は、車のカスタムや、整備、改造、DIY、ドレスアップ、パーツ取付などの情報を共有できるSNSです。車のタイヤやホイール、エアロ、車高調・サスペンションなど、様々な車種の参考になる写真や情報が満載で、車のカスタム事例やアイデアがたくさん見つかる、クルマ好きが集うコミュニティサービスです。

・ウェブサイト：https://cartune.co.jp/

・アプリ（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/cartune/id1221199655

・アプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.cartune.android