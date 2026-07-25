輸入Bセグ唯一の7人乗りSUV、新型シトロエン『C3エアクロス ハイブリッド』発売　399万9000円から

ステランティスジャパンは7月24日、シトロエンのBセグメントSUV『C3 AIRCROSS HYBRID（C3エアクロス ハイブリッド）』の新型モデルを、全国のシトロエン正規ディーラーで発売した。価格は399万9000円からだ。

【画像】シトロエン C3エアクロス ハイブリッド 新型

◆輸入Bセグメント唯一の7人乗り3列シート

シトロエン 『C3 AIRCROSS HYBRID』新型

C3エアクロスは2019年の日本導入以来、コンパクトSUVならではの扱いやすさと、シトロエンらしい乗り心地・快適性、個性的なデザインで支持を集めてきた。

新型では前モデル比でホイールベースを65mm拡大し、現在国内で販売されている輸入BセグメントSUVで唯一となる7人乗り・3列シートレイアウトを採用した。全長4410mmのコンパクトなボディサイズを維持しながら、最大7名が乗車できる室内空間を実現している。

3列目シートは必要に応じて展開・格納が可能で、家族での移動や子どもの送迎、週末のレジャーなど、乗車人数や荷物の量に応じて柔軟に使い分けられる。

◆快適性を高める独自技術を標準装備

シトロエン 『C3 AIRCROSS HYBRID』新型

シトロエン独自のプログレッシブ・ハイドローリック・クッション（PHC）とアドバンストコンフォートシートを標準装備。路面からの衝撃を効果的に吸収するサスペンションと、長距離移動でも疲れにくいシートにより、上質な乗り心地を提供する。

1列目・2列目ともにアドバンストコンフォートシートを採用。インテリアには「C-Zen Lounge（シー ゼン ラウンジ）」コンセプトを取り入れ、リビングルームのような落ち着きのある空間を実現した。

◆48Vハイブリッドシステムを搭載

シトロエン 『C3 AIRCROSS HYBRID』新型

パワートレインは48Vハイブリッドシステムを採用。1.2リットル直列3気筒ガソリンターボエンジン（100kW）と電動モーター（16kW）、6速デュアルクラッチオートマチックトランスミッションを組み合わせ、システム合計最高出力は107kW（145ps）を発揮する。燃費はWLTCモードで19.6km/リットルだ。

◆グレードとボディカラー

シトロエン C3エアクロスハイブリッド 新型

グレードはベーシックモデルの「PLUS（プラス）」と上位モデルの「MAX（マックス）」の2種類を設定。MAXグレードには17インチアルミホイール「ARAGONITE（アラゴナイト）」を、PLUSグレードには17インチスチールホイールとフルカバーホイールキャップ「SYLVATITE（シルバナイト）」を採用する。

ボディカラーは新色「ヴェール モンタナ」（グリーン）のほか、「グリ マーキュリー」（シルバー）、「ルージュ エリクシール」（パールレッド）、「ブラン バンキーズ」（ホワイト）の全4色を設定。MAXグレードではツートーンルーフも選択できる。