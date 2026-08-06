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ジープ85周年記念車、『ラングラー』に100台限定で発売…944万円

・ジープ創設85周年を記念した限定車「ラングラー エイティーフィフス アニバーサリー エディション」を100台限定・944万円で2026年10月3日より発売

・アメリカのアウトドアカルチャーから着想を得たチェック柄インテリアや専用ホイール、ブルー・アガベカラーのデカールなど専用装備を多数採用

ジープ・ラングラー85th Anniversary Edition
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ステランティスジャパンは、ブランド創設85周年を迎えたジープの記念限定車『ラングラー85th Anniversary Edition」を発表した。

【画像】ジープ・ラングラー85th Anniversary Edition

2026年10月3日より、全国のジープ正規ディーラーにて100台限定で発売する。メーカー希望小売価格は944万円（税込）だ。

ジープは1941年の誕生以来、「Go Anywhere. Do Anything.（どこへでも行ける。何でもできる。）」という理念のもと、自由と冒険を象徴するブランドとして歩み続けてきた。

ジープ・ラングラー85th Anniversary Editionジープ・ラングラー85th Anniversary Edition

『ラングラー』はジープの原点である「ウィリス エムビー」から受け継がれるDNAを色濃く継承する、ブランドの象徴的なモデルだ。優れたオフロード性能と唯一無二のデザインを兼ね備え、「自由」「冒険」「本物」というジープの価値観を体現してきた。

今回の限定車は、卓越したオフロード性能を誇るアンリミテッド ルビコングレードをベースに、ジープが85年にわたり培ってきた伝統と冒険の精神を表現する専用特別装備を多数採用している。

ジープ・ラングラー85th Anniversary Editionジープ・ラングラー85th Anniversary Edition

インテリアには、アメリカのアウトドアカルチャーやライフスタイルから着想を得た専用プレイド（チェック）柄を採用。シートやインストルメントパネルに施し、壮大な自然の中で過ごす時間やキャンプファイヤーの温もりを感じさせる空間に仕上げた。シートには「85th」タグ、シフトレバーには「85th」ロゴ入りの専用メダリオンを装着するなど、細部にまでこだわった仕様となっている。

エクステリアでは、長年使い込まれたアウトドアギアを思わせる質感を表現した専用塗装色「スチール・オキサイド」を施した17インチアルミホイールを採用。乾燥した大地で力強く育つアガベ植物に由来する青色「ブルー・アガベ」の専用デカールをブラックボディと組み合わせ、ラングラーの力強さを際立たせながら洗練されたアクセントを加えている。

ジープ・ラングラー85th Anniversary Editionジープ・ラングラー85th Anniversary Edition
《森脇稔》

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