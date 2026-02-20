ジープ『ラングラー』に「ウィリス392」、6.4リットルHEMI V8は470馬力…3月米国受注開始へ

ジープブランドは、SUV『ラングラー』に「ウィリス392」を設定し、3月に米国受注を開始すると発表した。

【画像】ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」

この限定モデルは、オリジナルのウィリスの魂と6.4リッターHEMI V8エンジンの咆哮を融合させた特別モデルだ。85年にわたるオフロード分野でのリーダーシップを象徴する一台となっている。

『ラングラー・ウィリス392』は、伝統的なウィリスのデザインと現代の高性能を組み合わせている。搭載される6.4リッターHEMI V8エンジンは、470馬力と470lb-ftのトルクを発生し、砂丘や岩場、急勾配の山道を力強く走破する。2モード式デュアルエキゾーストシステムにより、静かなトーンとパフォーマンス志向のエキゾーストノートを選択できる。

標準装備は充実しており、17インチビードロック対応ホイールに35インチBFグッドリッチKO2タイヤを装着。地上高は11.1インチを確保している。Tru-Lok電子制御ロッキングリアデフ、Selec-Tracフルタイムトランスファーケース、第3世代ダナ44ヘビーデューティソリッドフロント&フルフロートリアアクスル、4.56アクスルレシオ、ロックレール、ウインチ対応スチールフロントバンパー、スチールリアバンパー、ウォーターセパレーター付きコールドエアインテークフードなどを標準で備える。

その他の標準装備として、ウィリスフードデカールと4WDリアグラフィックス、LED外装照明、ナッパレザーのヒーター付きパワーフロントシート、サブウーファーと552ワットアンプを備えたアルパイン9スピーカープレミアムオーディオシステム、ナビゲーション付き12.3インチタッチスクリーンラジオ、4つのプログラム可能な補助スイッチ、トレーラートウパッケージが含まれる。

新色「ゴールディロックス」が追加される。この豊かで伝統的な外装色が、新たな選択肢として加わる。

ラングラー・ウィリス392の受注は3月に開始され、メーカー希望小売価格は6万9995ドルからとなる。