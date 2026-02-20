ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『ラングラー』に「ウィリス392」、6.4リットルHEMI V8は470馬力…3月米国受注開始へ

ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」
  • ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」
  • ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」
  • ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」
  • ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」

ジープブランドは、SUV『ラングラー』に「ウィリス392」を設定し、3月に米国受注を開始すると発表した。

【画像】ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」

この限定モデルは、オリジナルのウィリスの魂と6.4リッターHEMI V8エンジンの咆哮を融合させた特別モデルだ。85年にわたるオフロード分野でのリーダーシップを象徴する一台となっている。

ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」

『ラングラー・ウィリス392』は、伝統的なウィリスのデザインと現代の高性能を組み合わせている。搭載される6.4リッターHEMI V8エンジンは、470馬力と470lb-ftのトルクを発生し、砂丘や岩場、急勾配の山道を力強く走破する。2モード式デュアルエキゾーストシステムにより、静かなトーンとパフォーマンス志向のエキゾーストノートを選択できる。

標準装備は充実しており、17インチビードロック対応ホイールに35インチBFグッドリッチKO2タイヤを装着。地上高は11.1インチを確保している。Tru-Lok電子制御ロッキングリアデフ、Selec-Tracフルタイムトランスファーケース、第3世代ダナ44ヘビーデューティソリッドフロント&フルフロートリアアクスル、4.56アクスルレシオ、ロックレール、ウインチ対応スチールフロントバンパー、スチールリアバンパー、ウォーターセパレーター付きコールドエアインテークフードなどを標準で備える。

ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」ジープ『ラングラー』の「ウィリス392」

その他の標準装備として、ウィリスフードデカールと4WDリアグラフィックス、LED外装照明、ナッパレザーのヒーター付きパワーフロントシート、サブウーファーと552ワットアンプを備えたアルパイン9スピーカープレミアムオーディオシステム、ナビゲーション付き12.3インチタッチスクリーンラジオ、4つのプログラム可能な補助スイッチ、トレーラートウパッケージが含まれる。

新色「ゴールディロックス」が追加される。この豊かで伝統的な外装色が、新たな選択肢として加わる。

ラングラー・ウィリス392の受注は3月に開始され、メーカー希望小売価格は6万9995ドルからとなる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ ラングラー（Wrangler）

ジープ（Jeep）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES