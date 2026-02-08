ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『コンパス』に「トラックエディション」、グロスブラックアクセントで精悍に…100台限定で568万円

ジープ・コンパス・トラックエディション
ステランティスジャパンは、ジープの都市型コンパクトSUV『コンパス』の限定車「トラックエディション」を2月21日より、全国のジープ正規ディーラーで発売する。100台限定で、価格は568万円だ。

トラックエディションは、機能と安全装備が充実した上級グレード「リミテッド」をベースに、精悍なスタイリングと上質な内装を有する専用デザイン装備や、限定車シグネチャーを随所に採用した、特別感と洗練された装いが魅力の限定車だ

エクステリアには、ボディ同色のフロントフェイシアとホイールフレア、シルモールディングに加え、グレーのアクセントを施し、スタイリッシュな印象に仕上げた。さらに、ジープロゴバッジを従来のクロームからグロスブラックへ変更したうえで専用の「TRACK」バッジを装着することで、限定車ならではの存在感を際立たせている。

インテリアには、限定車専用色のテュペロブラウンとブラックのスタイリッシュなコントラストが上質な空間を演出する。センターコンソールにはジープ誕生の年「1941」を刻み、ブランド85周年に通じるディテールを取り入れている。

『コンパス・トラックエディション』は、ブラックペイントルーフを採用することで、精悍でスタイリッシュな印象をさらに強調した。また、フロントシートにはベンチレーション機能を搭載し、季節を問わず快適なドライビング環境を提供する。ボディカラーは、「パールホワイトトライコート」を設定した。

特別装備としては、グロスブラックドアミラー、ブラックインストルメントボルスター(TRACK EDITION刺繍ロゴ入り)、スライディングアームレスト付センターコンソール(Jeep 1941ロゴ入り)、合成皮革シート(テュペロブラウン/ブラック)、ベンチレーテッドフロントシート、クロームアクセント付ブラックフロントグリル、ボディ同色フロントフェイシア・ホイールフレア・シルモールディング、グレークリアコートアクセント(前後バンパー下部、サイド下部)、グロスブラックウインドウモールディング、ブラックルーフレール(グロスブラックアクセント付)、TRACKバッジ、グロスブラック Jeep、4x4、Compassバッジ、ブラックペイントルーフ、18インチアルミホイール(ライトグレーアクセント)を装備する。

《森脇稔》

