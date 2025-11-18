ジープ『コンパス』に赤アクセントの「トレイル エディション」、100台限定で11月29日発売…479万円

ステランティスジャパンは、11月29日にジープのコンパクトSUV『コンパス』の限定車「トレイル エディション」を全国のジープ正規ディーラーで100台限定発売すると発表した。価格は479万円だ。

【画像】ジープ・コンパスの「トレイル エディション」

ベースとなるコンパスの「ロンジチュード」グレードは、アウトドアシーンのみならず都市部にも自然に溶け込む洗練されたデザインと充実した機能を備えたコンパクトSUV。流麗なボディに立体的な仕上げで存在感を放つジープ伝統の7スロットグリルと大胆なホイールアーチが組み合わされ、スタイリッシュでありながら力強く、街中でもひときわ目を引く存在となっている。

今回登場する限定車の最大の特長は、ブラック&グレーを基調としたボディに鮮やかなレッドのアクセントを配したスタイリング。特にフロントフェイシア下部（フロントバンパー下部）に施されたレッドアクセントが、目を引く。

従来のクロームアクセント部位に「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用し、ベースモデルより1インチ大きい18インチグロスブラックホイールを装備。リアにはカモフラージュ柄にレッドの「TRAIL」文字が際立つ専用エンブレムを装着している。

インテリアにもこだわりを込めた。レッドステッチを施したシートに加え、インストルメントパネルにもレッドとブラックの配色を取り入れ、外装と調和するデザインに仕上げた。エレガントなデザインとコントラストの効いた配色で、限定車ならではの特別な一台となっている。