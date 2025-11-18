ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『コンパス』に赤アクセントの「トレイル エディション」、100台限定で11月29日発売…479万円

ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」
  • ジープ・コンパスの「トレイル エディション」

ステランティスジャパンは、11月29日にジープのコンパクトSUV『コンパス』の限定車「トレイル エディション」を全国のジープ正規ディーラーで100台限定発売すると発表した。価格は479万円だ。

【画像】ジープ・コンパスの「トレイル エディション」

ベースとなるコンパスの「ロンジチュード」グレードは、アウトドアシーンのみならず都市部にも自然に溶け込む洗練されたデザインと充実した機能を備えたコンパクトSUV。流麗なボディに立体的な仕上げで存在感を放つジープ伝統の7スロットグリルと大胆なホイールアーチが組み合わされ、スタイリッシュでありながら力強く、街中でもひときわ目を引く存在となっている。

今回登場する限定車の最大の特長は、ブラック&グレーを基調としたボディに鮮やかなレッドのアクセントを配したスタイリング。特にフロントフェイシア下部（フロントバンパー下部）に施されたレッドアクセントが、目を引く。

従来のクロームアクセント部位に「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用し、ベースモデルより1インチ大きい18インチグロスブラックホイールを装備。リアにはカモフラージュ柄にレッドの「TRAIL」文字が際立つ専用エンブレムを装着している。

インテリアにもこだわりを込めた。レッドステッチを施したシートに加え、インストルメントパネルにもレッドとブラックの配色を取り入れ、外装と調和するデザインに仕上げた。エレガントなデザインとコントラストの効いた配色で、限定車ならではの特別な一台となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ コンパス

ジープ（Jeep）

ステランティス

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES