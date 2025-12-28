ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アウディA4の前身は「さすがジウジアーロ」と唸らされる6ライトセダンだった【懐かしのカーカタログ】

アウディ80（B2）当時のカタログ
1994年に初代が登場した『A4』（B5）の前身にあたるのが『80』と呼ばれたこの世代のアウディだ。VWの『パサート』とベースを共用する関係にあり、初代（B1）はパサートより1年早い1972年に登場している。

写真のカタログは1979年に登場した2代目（B2）の日本仕様、81年モデルのもので、当時のヤナセのショールームにて入手したもの。この2代目は何といっても6ライトのセダンらしい端正で洗練されたスタイルを大きな魅力とし、これはG・ジウジアーロの手によるもの。

後に“アウディのような”と称される国産セダンも登場したが、均整のとれたプロポーションは、さすがジウジアーロと言えるものだった。ちなみに全長4390mm×全幅1680mm×全高1355mmと、近年の感覚からすれば実に手頃感のあるボディサイズになっている。

インテリアも虚飾を排したシンプルなもので、メーターナセルの左右にスイッチを並べた機能的なレイアウト。ガソリンの消費状態が目で見てわかるエコノメーターも備えた。

ポリウレタンフォーム一体成型のシート、FWDを生かした広い前後室内空間などもセールスポイント。ドアミラーは付け根のレバーを室内側から操作することで調節が可能だった。

81年モデルで用意されたのは1588cc＋3速ATと1715cc＋5速MTの2タイプ。なおこのB2世代では2144ccの5気筒エンジンを搭載したモデルも用意されたほか、80クワトロも登場している。

《島崎七生人》
島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

