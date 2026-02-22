ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「真のグランドツーリスモ」を掲げた三菱スポーツ『ギャランGTO』【懐かしのカーカタログ】

1969年に発売されたセダンの初代三菱『コルト・ギャラン』をベースに、1970年11月に発売されたのがこの『ギャランGTO』。1969年の東京モーターショーでは「GTX-1」として、概ね量産型のイメージの参考出品車が展示された。

真のグランドツーリスモを意味するGTO（＝Grande Tourismo Omologare）の車名は、当時のポンティアック、フェラーリなどでも使われていたもの。

ギャランではすでに4ドアセダンのほかに2ドアのハードトップが用意されていたが、このギャランGTOは、ハードトップながらファストバックのシルエットをもち、フォード『マスタング』などで見られた裁ち落としたテールの形状を特徴とした。

インストルメントパネルは、当時のスポーティモデルの文法に倣ったもので、ステアリングホイールはコーン型の3本スポーク、その向こうにドライバーに向けて角度を合わせたメーター類を配置。グローブボックスの大きめのgalantのオーナメントが当時のクルマらしい。シートはハイバック式が採用されている。

搭載エンジンは3機種を設定。1.6リットルOHCはMI（100ps／14.0kgm・2バレル）とMII（110ps／14.2kgm・SUツイン）のほか、同じ1.6リットルのDOHCがあり、こちらは125ps／14.5kgm（ソレックス・ツイン）とし、トップモデルのMRに搭載。

5速MTとの組み合わせで、カタログによれば最高速度200km/h、0-400m加速は16.3秒としていた。

《島崎七生人》
島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト

