北海道三菱自動車販売、道北自動車販売を完全子会社化…枝幸町唯一の大型車整備工場を承継

D&Dホールディングスは、グループ会社である北海道三菱自動車販売が、北海道枝幸郡枝幸町で自動車整備・新車中古車販売事業を営む道北自動車販売の全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。

道北自動車販売は、枝幸町で唯一の大型車整備工場を有し、除雪車・消防車・トラックなど地域インフラを担う車両の整備を継続的に受け入れてきた地域密着の整備・販売事業者である。

今回の子会社化により、北海道三菱自動車販売は枝幸エリアで唯一の大型車整備工場を承継し、除雪車・消防車・トラックなど地域インフラを担う車両の整備・点検・車検体制を持続・強化する。厳冬期の除雪や緊急対応など、地域の安全・安心を支える社会的に不可欠な機能の継続性を、グループの人材・運営基盤で下支えする。

D&Dグループでは「ヒトと幸せをモビリティで繋ぐ」というスローガンのもと、北海道におけるカーライフの安心と利便性向上を図る取り組みを進めている。北海道三菱自動車販売は、三菱自動車の正規ディーラーとして道北エリアに3店舗とオホーツクエリアにレンタカー1拠点を展開し、販売・整備・保険・レンタカー・カーリースをワンストップで提供している。

今回の株式取得を通じて、同社の人材採用・育成力や本部機能、部品供給網を活用し、枝幸地区における公共性の高い整備機能の持続性と、サービス提供体制の強化を図る。

今後の展開として、大型車整備体制の即時強化、既存の法人・官公庁取引基盤との連携拡大による入庫機会の拡大と安全稼働の支援、新車・中古車の取扱い強化による販売機能の拡充、枝幸エリアにおける整備士の新規採用を積極的に行う方針だ。