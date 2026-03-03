ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

北海道三菱自動車販売、道北自動車販売を完全子会社化…枝幸町唯一の大型車整備工場を承継

D&Dホールディングス
  • D&Dホールディングス

D&Dホールディングスは、グループ会社である北海道三菱自動車販売が、北海道枝幸郡枝幸町で自動車整備・新車中古車販売事業を営む道北自動車販売の全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。

道北自動車販売は、枝幸町で唯一の大型車整備工場を有し、除雪車・消防車・トラックなど地域インフラを担う車両の整備を継続的に受け入れてきた地域密着の整備・販売事業者である。

今回の子会社化により、北海道三菱自動車販売は枝幸エリアで唯一の大型車整備工場を承継し、除雪車・消防車・トラックなど地域インフラを担う車両の整備・点検・車検体制を持続・強化する。厳冬期の除雪や緊急対応など、地域の安全・安心を支える社会的に不可欠な機能の継続性を、グループの人材・運営基盤で下支えする。

D&Dグループでは「ヒトと幸せをモビリティで繋ぐ」というスローガンのもと、北海道におけるカーライフの安心と利便性向上を図る取り組みを進めている。北海道三菱自動車販売は、三菱自動車の正規ディーラーとして道北エリアに3店舗とオホーツクエリアにレンタカー1拠点を展開し、販売・整備・保険・レンタカー・カーリースをワンストップで提供している。

今回の株式取得を通じて、同社の人材採用・育成力や本部機能、部品供給網を活用し、枝幸地区における公共性の高い整備機能の持続性と、サービス提供体制の強化を図る。

今後の展開として、大型車整備体制の即時強化、既存の法人・官公庁取引基盤との連携拡大による入庫機会の拡大と安全稼働の支援、新車・中古車の取扱い強化による販売機能の拡充、枝幸エリアにおける整備士の新規採用を積極的に行う方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES