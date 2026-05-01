ホーム プレミアム ビジネス 記事

「電気バス」でつながる聖地・高野山、導入の裏にあった合理的な理由

高野山内を走るBYD K8 2.0
  • 高野山内を走るBYD K8 2.0
  • 納車記念の撮影。じつはナンバーが高野山（・5-83）である
  • BYD K8 2.0のフロントスタイル
  • BYD K8 2.0のサイドスタイル
  • BYD K8 2.0のリヤスタイル
  • BYD K8 2.0の運転席まわり
  • BYD K8 2.0　料金箱付近
  • 走行ポジションレバー　乗用車と異なりリバースが手前側

4月24日、和歌山県の高野山にてBYD製の電気バス『K8 2.0』が運行を開始した。

同日には南海電鉄の観光列車「GRAN天空」が大阪のなんば駅から極楽橋駅で運行を開始。さらに極楽橋駅から高野山までをケーブルカー、さらに高野山内を電気バスの「K8 2.0」と一気通貫で電動モビリティのみで移動できる交通体系が構築された。

◆南海りんかんバスで6台を導入

納車記念の撮影。じつはナンバーが高野山（・5-83）である

「K8 2.0」の導入台数は6台で、運行は南海りんかんバスが担当する。外装は「GRAN天空」と共通性を持たせた朱色で統一されている。主な運行ルートは高野山駅を起点に山内各所を経由し奥の院へ至る約7kmで、観光客の移動手段として使用されるほか、一部では地域の生活路線としての役割も担う。

南海グループではこれまでも環境負荷低減に向けた取り組みを進めており、環境理念および環境方針を統合した「環境基本方針」を策定している。今回の電気バス導入もその一環であり、沿線における環境配慌と観光価値の向上を両立させる狙いがある。電気バスは走行時に二酸化炭素を排出しないことから、自然環境や景観への影響を抑えられる点が評価された。

◆航続距離は約240km、高野山駅に急速充電器を設置

充電はCHAdeMOの急速充電のみ

今回採用された「K8 2.0」は、314kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを車体後部およびルーフに搭載し、後輪に100kWのインホイールモーターを左右独立で配置する構成を採る。駆動方式は後輪駆動で、航続距離は約240kmとされる。充電方式はCHAdeMO規格の急速充電に対応し、普通充電には対応していない。

充電インフラについては、高野山駅にダイヘン製の急速充電器を設置した。最大出力は50kWで、2台接続が可能な仕様だが、一般的な急速充電器のように2台接続時に出力を落として2台同時充電するのではなく、1台ずつ順番に充電を行うタイプ。高野山内での1日あたりの走行距離はおおむね100km前後であるため、営業終了後の充電で翌日の運行に必要な電力量を確保できるとしている。なお、充電設備や関連機器は景観への配慮から外装色を濃い茶色に変更して設置されている。

BYD K8 2.0のサイドスタイル

◆高野山に電気バスを導入する理由

電気バス導入の背景には、寒冷地での運用実績や維持管理コストの観点もある。高野山は冬季に氷点下となることがあり、車両には低温環境下での安定した性能が求められる。また、電気バスはエンジンを搭載しないため、エンジン関連のメンテナンスが不要となり、長期的なコスト低減につながる点も採用理由のひとつとされる。導入にあたっては車両価格や充電設備の整備など初期投資が必要となるが、補助金制度を活用することで負担軽減を図っている。


《諸星陽一》
諸星陽一

諸星陽一

自動車雑誌の編集部員を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストとなる。20歳代後半からは、富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。サーキットでは写真撮影も行う、フォトジャーナリストとして活動中。趣味は料理。

+　続きを読む

あわせて読みたい

特集

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

バス

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES