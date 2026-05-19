【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 SDV時代における新しいxEV（電動車）の付加価値と新型bZ4X分解から読み解くハードウェアの開発方向性～中国製電動車とテスラとの狭間で～

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＜ゲスト講師＞

名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 博士（工学）

名古屋大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授 山本 真義 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

現在、売れ行きが好調な新型bZ4X（トヨタ）のSDVに対する技術的なアプローチを紹介する。さらに新型bZ4X用インバータを分解し、旧型bZ4X用と比較することで、今後、ハードウェアに求められる開発方向性についても示唆する。また、これらのインバータと中国製電動車（BYD）やテスラ用インバータも同時に比較することで、パワー半導体応用技術に求められるSDV時代の付加価値を考察し、その設計思想の違いを読み取っていく。

また、これらの日本のパワー半導体応用技術製品と、現在のローム、東芝、三菱電機の三社連携の動き、さらにはデンソーの三社一括買収の意図も解説し、日本のパワー半導体産業が立たされている現状についても解説する。

対談では、SDV時代における、ソフトウェアとハードウェアのバランスなどについて議論する。

1. 新型bZ4Xの最新技術と思想

2. 新型bZ4X用インバータの分解解説

3. 旧型bZ4X用インバータとの技術比較解説

4. Han L（BYD）用インバータとの技術比較解説

5. サイバートラック（テスラ）用インバータとの技術比較解説

6. 現在のローム、東芝、三菱電機の三社連携の動きについて

7. デンソーによるローム買収の意図とデンソーが描くパワー半導体戦略地図

8. 対談・質疑応答