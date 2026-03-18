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アクセルとブレーキをレーシーに演出、新型『RAV4』などトヨタのオルガンペダル車用「GT SPEC ペダルセット」発売

カーメイト・RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」
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  • カーメイト・RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」カーボン
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カーメイトのモータースポーツブランド・RAZOから60系『プリウス』・40系『アルファード/ヴェルファイア』・新型『RAV4』などに適合するトヨタ車専用設計の「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」が新発売。

【画像】RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」

トヨタ・AT車の純正オルガンペダル形状に合わせた専用設計で、浮きやガタつきのない高い一体感を実現している。従来製品と異なり、純正ペダルへの穴あけ加工やペダル裏側での作業が不要で、被せて固定するだけで装着できる構造を採用している。

本体には高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、立体的に成形された剛性の高いペダルカバーがスムーズなペダル操作をアシストする。

カーメイト・RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」カーボンカーメイト・RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」カーボンカーメイト・RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」ブルーカーメイト・RAZOブランドの「GT SPEC ペダルセット AT オルガンペダル車専用」ブルー
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カラーは4色を展開。「カーボン」は本物のカーボンファイバーを採用し、「ブルー」「レッド」「ブラック」の各色には深みのあるアルマイトプレートを使用した。スポーティながら高級感のあるデザインで、インテリアの雰囲気を損なわないワンポイントのドレスアップとしても最適だ。

製品サイズはアクセルがH216mm×W86mm、ブレーキがH123mm×W85mm。製品重量はカーボンが195g、その他3色が192g。価格はオープンで、同社公式オンラインストアではカーボンが1万4850円・その他3色は1万2980円（いずれも税込み）。

適合車種は、トヨタ・プリウス（MXWH60、MXWH65、MXWH61、ZVW60、ZVW65 2023年1月～）、アルファード（AAHH40W、AAHH45W、AGH40W、AGH45W、AAHP45W 2023年6月～）、ヴェルファイア（AAHH40W、AAHH45W、TAHA40W、TAHA45W、AAHP45W 2023年6月～）、クラウンスポーツ（AZSH36W、AZSH37W 2023年11月～）、クラウンエステート（AZSH38W、AZSH39W 2025年3月～）、クラウンクロスオーバー（AZSH35、TZSH35 2022年9月～、RAV4（AXAN64 2025年12月～）、bZ4X（XEAM10、XEAM11、XEAM15、YEAM15 2022年5月～）、スバル・ソルテラ（XEAM10X、XEAM11X、XEAM15X、YEAM15X 2022年5月～）。

なお、本製品を取り付けると各ペダル間の距離やペダルの厚みが変わり、従来と操作性が異なるため、慣れるまで慎重な運転が必要だ。また、アルミやステンレスペダル車には取り付け不可となっている。

《ヤマブキデザイン》

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