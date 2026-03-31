スバル『ソルテラ』電動AWD、雪道1000kmでの実用性は？…3月の試乗記まとめ

3月に公開されたレスポンス試乗記の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、スバル『ソルテラ』積雪路での試乗記に注目が集まりました。

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スバルは日本メーカーの中でもことのほか“雪国愛”の強いメーカーだそうです。エンジニアに北国出身者が多く、ウィンタードライブの話になるとボルテージが上がるのが常だといいます。

1位）【スバル ソルテラ 1000km試乗】電動AWDは雪に強いのか？ 圧巻の走行性能と、浮き彫りになった「雪国での実用性」の課題

https://response.jp/article/2026/03/21/408957.html

BEV（バッテリー式電気自動車）やシリーズハイブリッドなど、ピュア電気モーター駆動車のメリットに高精度な駆動力制御が可能というものがある。それが光るシーンのひとつが積雪路、氷結路。筆者は過年、2WDのBEVで寒波の襲来を狙って長距離ロードテストを行い、空転をギリギリのところで抑える制御がウィンターロードでいかに役に立つかを実感した。

スバル ソルテラ 1000km試乗

2位）家族向けミニバンなのに走りがすごい！ さらに上質さを両立した、新型日産『セレナ AUTECH SPORTS SPEC』の完成度に驚く

https://response.jp/article/2026/03/19/408915.html

「新型セレナAUTECH SPORTS SPECで、サーキットを走ってみませんか？」。レスポンス編集部から届いたその一報は、冬の朝の澄んだ空気のように、どこか輪郭がはっきりしないまま私の耳に届きました。セレナとサーキット。日常と非日常、家族の時間とタイムアタックの世界。その二つがひとつの文脈に並ぶことに、わずかな違和感を覚えたのは正直なところです。

3位）【日産 ルークス AUTECH LINE 新型試乗】“粘る足”に驚かされる、良く出来たスーパーハイトワゴン…中村孝仁

https://response.jp/article/2026/03/02/408060.html

先に三菱の『デリカミニ』が出てしまったことで（わずか1日の差だが）、目新しさが少し削がれてしまったが、その出来の良さは出色だと感じられた。

日産 ルークス AUTECH LINE

4位）【日産 ルークス 新型試乗】ルークスが「馴染みやすい軽自動車」に感じさせる理由…島崎七生人

https://response.jp/article/2026/03/15/408676.html

“かどまる四角”というと、かつての2代目『キューブ』を思い出す。が、あそこまで徹底していなくとも、トガらせず、軽スーパーハイトワゴンの中でも、あくまでまろやかに人の気持ちに寄り添うクルマに仕上げた……、ということなのだろう。

5位）【トヨタ RAV4 新型試乗】これがトヨタの横綱相撲!?「王道SUVの完成形」と言わざるを得ない…南陽一浩

https://response.jp/article/2026/03/18/408823.html

トヨタ『RAV4』は日本では見慣れた人気のSUVというイメージだが、“平成のヤング”なら覚えているであろうキムタクのCMが懐かしい、初代の登場はじつに32年前。1994年に遡る。国外ではまだ珍しかった都会的なコンパクトSUVで、FFをも揃えた気安さという、今日のSUVブームにおける先駆的な1台でもある。