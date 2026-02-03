スバル『ソルテラ』北米モデルにヨコハマタイヤ「GEOLANDAR X-CV」が新車装着

横浜ゴムは、スバルが2025年9月に北米で発表したSUV型の電気自動車である新型『ソルテラ』の新車装着用タイヤとして、「GEOLANDAR X-CV（ジオランダー・エックスシーブイ）」の納入を開始した。装着サイズは235/50R20 100V。

【画像】スバル ソルテラ 北米仕様の2026年モデル

なお、2025年10月に日本国内で発表された新型ソルテラ向けには、旧モデルに引き続き「ADVAN V61」を納入している。

GEOLANDAR X-CVは、高速性能と運動性能を重視しつつ、安全性、快適性、経済性を高レベルでバランスした「M+S」規格の新次元ハイウェイテレーンタイヤだ。今回装着されたサイズは、耐久性、静粛性、低電費性能など電動車に特徴的なニーズに応える技術を搭載した商品であることを示す横浜ゴム独自のマーク「E+」がタイヤサイドに打刻されている。

ヨコハマタイヤ「GEOLANDAR X-CV」が北米スバル『ソルテラ』に新車装着

開発にあたっては、人間特有のひらめきや発想力とAIが得意とする膨大なデータ処理能力との協奏によって新たな発見を促しデジタル革新を目指す、同社独自のAI活用フレームワーク「HAICoLab」を活用した。HAICoLabは「Humans and AI collaborate for digital innovation」を基にした造語である。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026」のタイヤ消費財戦略において、高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR」の新車装着を推進している。

スバル ソルテラ 北米仕様の2026年モデル