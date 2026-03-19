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「より静かに」マツダ『CX-60』と『CX-80』が進化、Apple CarPlayタッチ操作など機能追加

マツダ CX-60 XD-HYBRID Premium Sports（ポリメタルグレーメタリック）
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マツダは3月19日、クロスオーバーSUV『CX-60』と『CX-80』を商品改良し発売した。

【画像】一部改良をおこなったマツダ『CX-60』と『CX-80』

両モデルはマツダのラージ商品群に属し、エンジン縦置き方式と後輪駆動ベースAWDを採用したプラットフォームによる優れた操縦安定性が特長だ。CX-60はスポーティな走りを追求した2列シートモデル、CX-80は上質な移動体験を提供する3列シートモデルとして展開されている。

今回の商品改良では、両モデルの特長をさらに引き立て、より一層運転を楽しめるよう、機能性・快適性・安全性の向上を図るとともに、選びやすい機種体系へと刷新した。

マツダ CX-60マツダ CX-60

機能性の向上では、全機種でApple CarPlayとAndroid Autoのタッチパネル操作機能を追加。フロントドアガラスを遮音ガラスに変更し、風切り音の遮音性能を向上させた。CX-60にはCX-80で先行採用されていたAmazon Alexaやマツダオンラインナビ、リアシートアラート、360度ビューモニターなどを追加している。

安全性の向上では、CX-60にクルージング＆トラフィック・サポート、緊急時車線維持支援、スマート・ブレーキ・サポートの対向車衝突被害軽減機能などを追加した。

デザイン面では、一部機種でシフトパネルやコンソール、ドアトリムの加飾を変更。CX-60では「ポリメタルグレーメタリック」を新色として全機種に追加。「ジルコンサンドメタリック」も全機種で選べるようになった。XD機種のエグゾーストガーニッシュをブラックメタリックへ変更している。

マツダ CX-80マツダ CX-80

CX-80では、シートバリエーションを見直し、「Premium Sports」と「Premium Modern」には6人乗りキャプテンシート仕様のみを設定。それ以外のグレードでは7人乗りベンチシート仕様または6人乗りセンターウォークスルー仕様を選択できるようにした。

さらにCX-60には、スポーティな走りを強調する赤内装を採用した「XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package」を新たに追加している。

《レスポンス編集部》

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