ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マツダ『CX-60』『CX-80』をスポーティ×ラギッドに！オートエクゼ「アクティブクロススポーツ」キットが発売

オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例
  • オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例

マツダ車専門チューニングメーカーのオートエクゼが、マツダからの新機種発表にあわせて、『CX-60』と『CX-80』用「アクティブクロススポーツ（AX）」コンセプト【KH-07 AX】/【KL-07 AX】スタイリングキットの販売を開始した。

【画像】オートエクゼのCX-60/CX-80用「アクティブクロススポーツ」キット

このAXシリーズは「スポーティ×ラギッド」をキーワードに、ラフロード走行も可能な「アクティブクロススポーツ」をコンセプトに企画されたモデル。販売中の『CX-5』用に続く第2弾として、CX-60/CX-80用がラインアップに加えられた。

秘めたるタフさを磨き上げ、解放するような、日常から週末のアウトドアまで等身大のシーンで個性を際立たせるスタイル提案の製品群となっている。

オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例

製品は、前後バンパーを引き締めるシルバーメタリック仕様の前後アンダーガーニッシュと力強くボリューム感のあるオーバーフェンダー、2色展開のマッドフラップセットなどで構成される。

フロントアンダーガーニッシュは、グレードによって造形が異なるバンパーに合わせた2タイプを設定。艶消しブラックのフロントグリルとの組み合わせで、存在感のあるワイルドマスクを演出する。

リアアンダーガーニッシュは、車種ごとの設定でシルバーメタリック塗装済み仕様となっている。オーバーライダーをイメージした逞しい造形とボリューム感で、SUVらしいアクティブなスタイルを主張する。

ワイド&タフ感を際立たせるアイテムも拡充された。オーバーフェンダーセットはマットブラック/ピアノブラックの2色を用意。さらにオプションのダミーボルトセット（金属調メッキまたはピアノブラック）で、ボルト留め風の無骨なアクセントをプラスできる。

マッドフラップセットは、定番のレッドに加えて、落ち着いた印象のブラックを新設。見た目だけでなく、機能性を十分に備えた本格志向のこだわりが詰まっている。

オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例

さらにはアクティブクロスの世界観をダイナミックに表現した、デカールセットなども用意されている。これら製品の多くは、マツダディーラーオプション設定され、新車発注時の同時オーダーに対応している。

フロントアンダーガーニッシュ（LEDアクセサリーランプ内蔵）は12万9800円、フロントグリルは9万6800円、リアアンダーガーニッシュは7万1500円、オーバーフェンダーセットは13万2000円で販売される（価格はいずれも税込み）。

その他、マッドフラップセット（4万1800円）、ボンネットデカールセット（5万7200円）、サイドデカールセット（1万3200円）なども用意。スポーツマフラーは13万4200円から、マフラーガーニッシュは3万5200円からとなっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ CX-60

マツダ CX-80

マツダ

オートエクゼ

SUV・クロスオーバー

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES