マツダ『CX-60』『CX-80』をスポーティ×ラギッドに！オートエクゼ「アクティブクロススポーツ」キットが発売

マツダ車専門チューニングメーカーのオートエクゼが、マツダからの新機種発表にあわせて、『CX-60』と『CX-80』用「アクティブクロススポーツ（AX）」コンセプト【KH-07 AX】/【KL-07 AX】スタイリングキットの販売を開始した。

【画像】オートエクゼのCX-60/CX-80用「アクティブクロススポーツ」キット

このAXシリーズは「スポーティ×ラギッド」をキーワードに、ラフロード走行も可能な「アクティブクロススポーツ」をコンセプトに企画されたモデル。販売中の『CX-5』用に続く第2弾として、CX-60/CX-80用がラインアップに加えられた。

秘めたるタフさを磨き上げ、解放するような、日常から週末のアウトドアまで等身大のシーンで個性を際立たせるスタイル提案の製品群となっている。

オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KH-07 AX】CX-60装着例

製品は、前後バンパーを引き締めるシルバーメタリック仕様の前後アンダーガーニッシュと力強くボリューム感のあるオーバーフェンダー、2色展開のマッドフラップセットなどで構成される。

フロントアンダーガーニッシュは、グレードによって造形が異なるバンパーに合わせた2タイプを設定。艶消しブラックのフロントグリルとの組み合わせで、存在感のあるワイルドマスクを演出する。

リアアンダーガーニッシュは、車種ごとの設定でシルバーメタリック塗装済み仕様となっている。オーバーライダーをイメージした逞しい造形とボリューム感で、SUVらしいアクティブなスタイルを主張する。

ワイド&タフ感を際立たせるアイテムも拡充された。オーバーフェンダーセットはマットブラック/ピアノブラックの2色を用意。さらにオプションのダミーボルトセット（金属調メッキまたはピアノブラック）で、ボルト留め風の無骨なアクセントをプラスできる。

マッドフラップセットは、定番のレッドに加えて、落ち着いた印象のブラックを新設。見た目だけでなく、機能性を十分に備えた本格志向のこだわりが詰まっている。

オートエクゼ アクティブクロススポーツ【KL-07 AX】CX-80装着例

さらにはアクティブクロスの世界観をダイナミックに表現した、デカールセットなども用意されている。これら製品の多くは、マツダディーラーオプション設定され、新車発注時の同時オーダーに対応している。

フロントアンダーガーニッシュ（LEDアクセサリーランプ内蔵）は12万9800円、フロントグリルは9万6800円、リアアンダーガーニッシュは7万1500円、オーバーフェンダーセットは13万2000円で販売される（価格はいずれも税込み）。

その他、マッドフラップセット（4万1800円）、ボンネットデカールセット（5万7200円）、サイドデカールセット（1万3200円）なども用意。スポーツマフラーは13万4200円から、マフラーガーニッシュは3万5200円からとなっている。