マツダ5車種、クリーンディーゼル専用「XD Drive Edition」設定…黒アクセント＋革内装

マツダは10月10日、『CX-30』『CX-5』『CX-60』『CX-80』、『マツダ3』の5車種に、クリーンディーゼルエンジン専用の新機種「XD Drive Edition」などを追加し、全国のマツダ販売店を通じて予約受注を開始した。

販売開始は10月上旬以降、順次行う予定。

今回の新機種追加では、幅広いニーズに応えるため、5車種各モデルにクリーンディーゼルエンジン専用の「XD Drive Edition」を設定。顧客が選択しやすい機種体系とした。

「XD Drive Edition」は、黒基調のエクステリアと本革シートを採用したインテリアにより、スポーティな世界観と力強さ・上質さを両立。長距離ドライブを快適かつ経済的に楽しみたい方や、環境に配慮したカーライフを志向される方に、多様な選択肢を提供する。

CX-60とCX-80には、XD-HYBRIDやPHEV搭載車で人気の高いタン内装を採用した新機種「XD Premium Sports」を追加。洗練された内装デザインと、ディーゼルならではの余裕ある走行性能を組み合わせ、上質で快適な移動空間を届ける。

マツダ3とCX-30では、より一層快適に運転を楽しんでもらうために、マツダコネクトの操作性向上をはじめとした商品改良も行う。また、機種体系、一部価格の改定を実施している。

《森脇稔》

