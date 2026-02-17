マツダ、プロ自転車チーム「ヴィクトワール広島」を支援…『マツダ3』がチームカーに

マツダは2月16日、広島を拠点に活動するプロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」に、チームカーとして『マツダ3 FASTBACK』を贈呈したと発表した。

併せて同チームと広告協賛契約を締結し、クルマとサイクリングの走る歓びを通じて、移動体験の感動を広島から世界へ広げていく。

今回の取り組みは、広島県や広島市が推進する地域活性化・観光振興・健康増進の行政方針に賛同し、スポーツを軸としたまちづくりに貢献することを目的としている。

ヴィクトワール広島は、国内外のレース参戦に加え、地域イベントや各学校での自転車安全教室など幅広い活動を通じて広島都市圏の発展や市民協働のまちづくりを支えており、その姿勢はマツダの企業精神とも高い親和性を有している。

チームカーとして提供されるマツダ3 FASTBACKは、力強い走行性能や高い安全・安心性能、美しいデザインを特長とするコンパクトカー。車両にはヴィクトワール広島のチームカラーを基調とした特別ラッピングを施しており、レース遠征時のサポートカーとして活用されるほか、様々な社会貢献活動にも使用される。

マツダはこの車両を通じて、同チームの挑戦を後押しするとともに、地域とつながるモビリティとしての価値創出を目指していく。