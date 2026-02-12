マツダの軽トラックが刷新！『スクラムトラック』に新カラー、先進安全性能も進化

マツダは2月12日、軽商用車『スクラムトラック』を商品改良し発売した。精悍なフロントデザインへ刷新したほか、ボディカラーの新色採用や先進安全技術の採用などにより、これまで以上に様々なシーンで使用できるようになった。

スクラムトラックは、スズキから供給される『キャリイ』OEM車で、キャリイの改良に合わせて刷新された。なお、三菱版は『ミニキャブ トラック』として販売されている。

エクステリアは精悍なフロントデザインへ変更。インテリアは全車でインパネデザインを変更し、上級グレード「KX」ではピアノブラックのインパネセンターガーニッシュやメッキのエアコンルーバー加飾を採用した。

ボディカラーは、すでに『スクラムバンBUSTER』で好評を得ている「モスグレーメタリック」をスクラムトラックにも新色として追加した。

安全性能では、検知対象や対応シーンを拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、検知対象に従来の四輪車・歩行者に加え自動二輪車・自転車も追加した。

対応シーンも従来の先行車追突検知、対歩行者の一部検知だけでなく、交差点内での出会い頭や右左折時対向シーンなどの幅広い検知に対応する。

またパーキングセンサー（フロント/リア）を設定。フロントバンパーおよびリアスカートパネルに内蔵した4つの超音波センサーで障害物との距離を測り、ブザー音とメーター表示で障害物への接近を通知する。

さらに低速前進時ブレーキサポートを新設定。フロントパーキングセンサーで検知した障害物への衝突の危険性が高まると、衝突被害軽減ブレーキが作動し、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図る。

発進お知らせ機能は、先行車発進時に加え、信号切り替わり時にお知らせする機能を追加。車線逸脱抑制機能と車線逸脱警報機能、標識認識機能も改良および機能追加した。

ラインアップは現行モデルの「KCセーフティパッケージ」を廃止し、「KC」（2WD/4WD）、「KC農繁」（4WDのみ）、「KX」（4WDのみ）の3グレードを設定。全グレードで安全装備を標準で装備した。

全車で、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーSワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置(PMPD)認定車」に該当する。

メーカー希望小売価格（消費税込）は122万7600円から163万4600円。