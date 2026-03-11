BMWモトラッド、大阪・東京モーターサイクルショーに出展…自動シフト「ASA」搭載『R 1300』など約20車種を展示

BMWモトラッドは、3月に開催される「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」と「第53回 東京モーターサイクルショー2026」に出展。会場では、多彩なラインアップ約20車種を展示し、ブランドの世界観や最新技術を体感できるブースを展開する予定だ。

【画像】モーターサイクルショーに登場するBMWモトラッドの最新モデル

今回の注目は、クラッチ操作なしで自動シフトチェンジを可能にする革新的テクノロジー「ASA（Automated Shift Assistant）」を搭載した『R 1300』シリーズ。従来のライディング体験を進化させる新たなテクノロジーを、会場にて実車で確認できる。

また、足つき性を考慮した『F 900 R』『F 900 XR』のロー仕様を展示し、より幅広いライダーに向けた選択肢を紹介する。さらに、圧倒的なパフォーマンスを誇る『S 1000 RR』をはじめとする4気筒モデルや、次世代電動モビリティである『CE 02』など、BMWモトラッドの現在を象徴するモデルを多数ラインアップする。

BMW R 1300 RT 新型

東京会場では、レースシーンで活躍するトップライダーによるトークショーを開催予定だ。全日本ロードレース選手権やFIM世界耐久選手権（EWC）で活躍するライダーを迎え、レースの舞台裏や挑戦への想いを語るトークセッションを届ける。

また、GSライダーの世界一を決める大会「GS Trophy」に出場する日本代表選手によるトークセッションも予定しており、BMWモトラッドならではのアドベンチャースピリットを感じられる内容となっている。そのほか、モデルフォトセッションなど、ブースを華やかに彩るステージコンテンツも実施予定だ。

展示ブースでは、来場者参加型企画として「スピードくじ」も実施。ブースへ来場のうえ、BMWモトラッド公式インスタグラムをフォローすることで、抽選でオリジナルグッズがもらえる。すでにフォローしている人も、フォロー画面を提示することで参加可能だ。なお、賞品はなくなり次第終了となる。

BMWモトラッドの「大阪モーターサイクルショー2026」ブースイメージ

「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」は、3月20日から22日までインテックス大阪1・2号館、屋外特設会場で開催。「第53回 東京モーターサイクルショー2026」は、3月27日から29日まで東京ビッグサイト東1・2・3・4ホール、アトリウム、西屋上展示場で開催される。