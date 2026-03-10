ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW M2にトラックキット、手動調整式スポイラーでダウンフォース向上…7月欧州発売

BMW M2の「M Performance Track Kit」
BMWは、高性能モデル「M2」向けに、サーキット走行に特化した「M Performance Track Kit」を7月に発売すると発表した。価格は2万3500ユーロ(税別、ドイツ国内)で、取り付け費用は別途必要となる。

トラックキットは、サーキット走行でより鋭いハンドリングと性能を実現するために開発された。手動調整式のフロントスプリッターとフロントディフューザーが一体化した構造で、ホイールアーチディフューザーやエンジンオイルクーラー下のスクープも装備される。これらによりダウンフォースが大幅に向上し、エアロフリックがさらなるグリップを追加する。

リアには、BMW M4 GT4やBMW M4 GT3のカスタマースポーツモデルで使用されているものと同様の手動調整式スワンネックリアウイングを採用。「レースモード」では、リアウイングを後方に50mm移動させることで空力効果を大幅に向上させる。「ストリートモード」では車両限界を超えないため、ドイツ道路交通許可規則に準拠し公道走行が可能だ。リアウイングの迎角も2段階で調整でき、サーキットの特性に応じて後輪のダウンフォースを最大化できる。リアウイングにはブレーキランプも統合されている。

シャシー面では、リバウンドとコンプレッション減衰を4段階で調整可能なネジ式シャシーを採用。調整可能なサポートベアリングと、公道走行も可能な初のモータースポーツ専用ダンパーシステムを搭載する。車高は前後ともに最大20mm下げることができ、無段階で調整可能だ。

トラックキットの各コンポーネントは、数多くのレースと勝利で培われた専門知識を持つBMW Mのスペシャリストと共同で開発された。すべてのコンポーネントはBMWの風洞で空力最適化が行われた。全体の微調整は、記録ドライバーでありシャシー開発を担当するBMW Mテストエンジニアのヨルグ・ヴァイディンガー氏が担当した。

また、BMW M2 CS向けには新たにM Performanceエキゾーストシステムも用意される。最高出力390kW(530ps)の直列6気筒エンジンの排気ガス経路を最適化し、特徴的なサウンドを強化する。複数のモードが用意され、いずれもエキサイティングで非常にスポーティなエンジンサウンドを生み出す。

エキゾーストシステムには、カーボンとチタン製のM Performanceテールパイプトリムがオプションで用意され、BMW M2 CSのリアに独特の外観を与える。軽量化も徹底されており、標準コンポーネントより約8kg軽量化されている。価格は8343.50ユーロから(ドイツ国内、取り付け費用別)となっている。

《森脇稔》

